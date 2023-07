La tremenda pelea entre Verónica Ojeda y Mauricio D'Alessandro por la herencia de Diego Maradona

En LAM se vivió un momento de máxima tensión cuando Verónica Ojeda, que estaba siendo entrevistada por la herencia de Diego Maradona, se dio cuenta de la presencia como invitado de Mauricio D’Alessandro.



Sucede que, mientras se desarrollaba la entrevista, llevada adelante por Ángel de Brito, la ex mujer de Diego Maradona se dio cuenta de la presencia del abogado y fue allí que estalló de bronca.



Percatado de esto, Ángel de Brito le preguntó a Mauricio D’Alessandro por qué estaba enojada Verónica Ojeda, quien decidió responder ella misma, adelantándose a la respuesta del abogado.



“Primero y principal, él no me ganó nada. Es un payaso. Segundo, nunca hablé mal de Mühlberger. Tercero, yo no lo llevé a Mühlberger a Diego. Cuarto, es un payaso, porque dice cualquier cosa. No me ganó nada ni a mí ni a los herederos”, sostuvo la ex de Diego.



“Este hombre es un payaso, chicos, dice cualquier cosa. Y después quiere ser intendente de algo. ¿Quién lo va a votar a este hombre? Por Dios, qué país generoso”, agregó, totalmente enojada Verónica Ojeda.



“Decís mentiras y sos un payaso. La verdad que en otro lado decís otra cosa. En otro decís otra…”, continuó la ex mujer de Diego Maradona y madre de uno de sus hijos, Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda se peleó con Mauricio D'Alessandro al aire en LAM. Foto: captura de TV.



“Este payasín te ganó todas las causas y eso es lo que te tiene nerviosa, entiendo”, le respondió Mauricio D’Alessandro, provocando de esta manera aún más enojo en Verónica Ojeda, que volvió a arremeter contra él.



“Vení con los documentos, con los papelitos, y demostralo. No con la lengua ni con la tele. Mostrá que me ganaste”, le retrucó la ex mujer de Diego Maradona, ante la atención de Ángel de Brito y las Angelitas. “No uses a tu hijo”, le dijo el abogado. “No ataques a mi hijo. Si querés atacarme a mí, atacame a mí. No te metas con mi hijo. Cerrá la boca”, le dijo Verónica Ojeda.