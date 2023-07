La tremenda pelea en vivo de Eliana Guercio y el papá de Wanda Nara

En medio de la delicada situación que atraviesa Wanda Nara con su salud, su padre Andrés Nara fue de invitado a Polémica en el Bar y habló del complicado momento que está viviendo la conductora de MasterChef. Sin embargo, su presencia en el piso generó un tenso ida y vuelta con Eliana Guercio en vivo.

Wanda Nara visitó el Sanatorio Los Arcos el miércoles por la noche a raíz de un dolor abdominal. Desde entonces le están realizando estudios para conocer su estado de salud, en medio de un profundo hermetismo ya que ni la institución médica ni la mediática o su entorno hablaron de esto de manera pública.

En medio de las fuertes especulaciones que giran a su alrededor -Jorge Lanata dijo que la conductora supuestamente tendría leucemia-, Andrés Nara ha estado desfilando por los diferentes programas de la farándula para hablar del tema.

El problema en este caso es que, además de tener desde hace años una relación distante con su hija, tampoco estaría respetando el pedido de silencio que se le pidió desde el círculo íntimo de Wanda Nara. Y esto enfureció a Eliana Guercio.

“Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. Es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, lanzó el invitado.

La esposa de Chiquito Romero encaró al padre de la conductora y le preguntó si era verdad que Zaira Nara le pidió que por favor no se presente en el programa. Ante la negativa de él, ella volvió a insistir, ya con los ojos llenos de lágrimas y mucha bronca por la situación.

Andrés Nara estuvo como invitado en Polémica en el Bar.

“Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine”, respondió Andrés Nara. “No se lo estás respetando, Andrés. Acabás de decir que está haciendo un tratamiento, vos no tenés que estar acá”, lo interrumpió ella.

“Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabes que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión. Necesitan que vos los ayudes y que no hables de ellos. No tenés que estar acá ni para hablar del clima”, continuó Eliana Guercio. Las lágrimas de Eliana Guercio al enfrentar a Andrés Nara por la salud de Wanda.

“Tu hija, cuando yo la conocí, te tenía como un ídolo y ahora la estás defraudando”, sumó la esposa del arquero de Boca Juniors, en un diálogo que ya no tuvo vuelta atrás: "Tu hija es muy querida, te vas a ganar muchos enemigos así", agregó.

“Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos estás muy sensible y yo no quiero abusar de tu sensibilidad. Están diciendo muchas pavadas, que ando de acá para allá para hacerme el cholulo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, cerró Andrés Nara, sin dar el brazo a torcer.