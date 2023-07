Así está hoy Juan Yacuzzi, el actor que interpretó a Coqui en Cebollitas

Hoy tiene 41 años, pero cuando era chico, Juan Yacuzzi supo ganarse el corazón de todos por su personaje de Coqui, en Cebollitas, la tira infantil que fue un éxito en los últimos años de la década del 90.



En la actualidad, el actor se encuentra completamente alejado del ruido mediático y se dedica de lleno a su rol de jefe de prensa de Jano’s Eventos. “Mi trabajo está relacionado con lo artístico. Vivo del medio. Hasta fui productor de algunas notas de Infama. Hace dos años fui papá y estoy enfocado en eso”, contó.



Hoy, 25 años después de aquel enorme éxito que significó Cebollitas, Juan Yacuzzi recuerda aquellos momentos entre grabaciones y constante convivencia con la fama, siendo apenas un chico de 15 años.

Diego Maradona, con Juan Yacuzzi y el resto de los Cebollitas.



“Recuerdo que salía del colegio a las 13 y grabábamos a veces hasta las 12 de la noche. Hicimos giras por varios países y la verdad es que nunca nos imaginamos el éxito. Al día de hoy nos paran para decirnos que marcamos su infancia. La historia era muy real y creo que por eso se identificaban”, expresó el actor.



Entre tantos recuerdos, ahora sorprendió al confesar que le encantaría filmar una nueva temporada de Cebollitas. “En su momento, a Dalma Maradona le había gustado la idea y conseguimos estadios para grabar. Con la parte legal tuvimos algunas trabas y todo quedó en la nada”, reveló.



“Pasaron los años, pero me puse a inspeccionar cómo sería, porque ahora estaría apuntado al público adulto. La gente nos dice que nos quiere ver. Está archivado, pero creo que está a punto de salir”, agregó Juan Yacuzzi.

Juan Yacuzzi, actor de Cebollitas.



Hace un tiempo, el actor había denunciado maltrato infantil en aquellas grabaciones y hoy reflexiona sobre aquellos episodios. “Agarraron un cuartito de 4 x 4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos como 10 horas encerrados, todos juntos. No podíamos salir de ahí. Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te gritaran”, comentó.



“Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros, es para matarlo. No tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando, pasándola mal. Sufrí mucho después de lo que denuncié”, añadió.