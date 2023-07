Qué le decían en las redes sociales a La China Suárez cuando eligió el nombre de su hija Rufina

A los 31 años, La China Suárez asegura que, aunque en algún momento fantaseó con la idea de agrandar su familia, ya no tendrá más hijos. "Yo con Rufi dije: ‘Quiero tener diez más. Nacieron Magnolia y Amancio. Y dije: ‘No, ya está’”, confesó la actriz y cantante



En visita a Soñé que volaba, programa de Migue Granados, La China Suárez habló a fondo de su rol de madre y contó cómo fue modificándose su vida ante cada nacimiento. Hay que recordar que es madre de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.



“Cambia mucho la maternidad de a dos a tres, ya me lo habían dicho igual. Es increíble el cambio. Ya en principio, no te dan las manos. Es un cambio gigante. Igual a mí me gusta el caos”, comentó la actriz.

La China Suárez, junto a sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.



“¿Te jodían con los nombres?”, le preguntó Migue Granados. Allí, contó qué leía en las redes sociales sobre la elección del nombre de Rufina. “Sí, todo el mundo. Cuando nació Rufina, me acuerdo era la época de Twitter, porque no estaba Instagram. Y Rufina fue trending topic, y me decían: ‘Se hace la rara, la cool’. Pero ahora ya estamos acostumbrados”, reveló.



Asimismo, en la entrevista también recordó que siempre quiso convertirse en madre joven. Apenas tenía 21 años cuando nació Rufina. Hoy, rememora aquellos deseos que se despertaban en las reuniones familiares.



“Cuando tuve a Rufina tenía 21 años, pero siempre quise tener hijos chiquita, porque éramos re pocos en navidad, cuatro o cinco, y siempre dije: ‘Quiero una mesa grande, con muchos perros’”, confesó La China Suárez.

Por otra parte, Sofía Morandi lanzó una polémica pregunta que, lógicamente y como todos sospechaban, no contestaría la invitada. “¿Y a quién querés más de los tres?”, le consultó la influencer.



“Mirá, mi favorito es… No, mentira. No, es imposible. Y nace otro. Y decís: ‘No voy a poder quererlo tanto como al anterior’. Y sí. Es increíble, porque más allá que vos los críes, cada uno nace con un temperamento. Mis hijos son completamente los tres distintos y yo los crío igual”, respondió La China Suárez.