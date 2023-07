Los famosos argentinos que superaron la leucemia

Este viernes Jorge Lanata contó que Wanda Nara padece leucemia. Si bien no hay confirmación por parte de la conductora o alguien de su círculo, lo cierto es que atravesaría esta dura enfemerdad que tiene tratamiento inmediato.

Otros famosos ya han superado la leucemia y contaron en su momento cómo se dio la situación. Lio Pecoraro y Celina Rucci son dos de los famosos argentinos que lograron vencer este cáncer.

Lio Pecoraro atravesó la leucemia y logró superarla.

"En octubre del 2020 me diagnosticaron una leucemia mieloide aguda y estuve casi cinco meses internado en el Hospital de Clínicas, con salidas intermitentes. Allí hice un tratamiento que consta de cuatro etapas, una que se llama inducción, donde se busca la remisión de la enfermedad, y las otras tres etapas son de consolidación y se hacen durante quince días en los que te pasan la medicación, la quimioterapia que yo llamé elixir, y te bajan las defensas para matar lo que no tiene que estar en tu organismo. Cuando te suben las defensas otra vez, volvés a tu casa y al tiempo te internás nuevamente para que te hagan lo mismo. Así en tres oportunidades", contó Lio Pecoraro en diálogo con La Nación.

"Empecé en octubre de 2020 y terminé en febrero de 2021. Al final me hicieron un estudio que consta de una punción de médula y ahí comprobaron que ya no había enfermedad. Cuando alguien atraviesa por lo que atravesé yo, una leucemia mieloide aguda y es una enfermedad que se desarrolla en muy poco tiempo, se busca un potencial donante. En el inicio no me imaginé que esto iba a llevarme a un trasplante pero los médicos de la Fundación Favaloro me dijeron que era mejor hacerlo para evitar que la enfermedad regresara. Mis dos hermanas son compatibles conmigo y finalmente Laurita fue quien me donó la médula. El 5 de abril cumplí un año de vida. Fue muy duro, una gran lucha con distintas etapas", agregó el conductor.

Celina Rucci se trató la leucemia en Nueva York.

Celina Rucci, por su parte, también atravesó la leucemia y habló al respecto en su cuenta de Instagram. “El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", dijo la actriz.

"Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es”, agregó en una historia de Instagram, Celina Rucci.

Ante la consulta de uno de sus seguidores si ya estaba curada, Rucci respondió: “Tengo controles todos los meses durante los próximos cinco años, pero yo me siento 100% sana”. Sin embargo, otra persona quiso saber cuando daría una entrevista, y ella fue contundente: “Aún no me siento con ánimo de enfrentar una cámara, pero calculo que mi próximo viaje estaré más fuerte”.