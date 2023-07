Este es el increíble grado de estudios de María Becerra

Lo último que se supo sobre los estudios de María Becerra es que le faltan dos años para terminar el secundario y que no tiene ganas de hacerlo. En su momento, la cantante abandonó por el éxito que comenzó a tener en Youtube y también debido a lo mal que la pasó durante la adolescencia, ya que le hacían bullying, la golpeaban y hasta llegaron a abusar de ella.

Los estudios de María Becerra: de la escuela católica al colegio industrial

María Becerra nació el 22 de febrero de 2000 en Quilmes y de chica asistió a un colegio católico. De más grande, vio que su hermano estudiaba en una escuela técnica y quiso seguir sus pasos. “Les dije a mis viejos que quería ir y ellos no querían, pero les hinché tanto que me anotaron. ¡Y maldito el día en que me anotaron!”, confesó en una ocasión cuando fue de invitada a PH, Podemos Hablar.

La Nena de Argentina comenzó su carrera como youtuber y ahora triunfa como cantante - Fuente: Instagram María Becerra (/mariabecerra)

Más allá de las experiencias negativas que vivió durante su preadolescencia y su adolescencia en el colegio, había algo con lo que María Becerra también tenía que lidiar: su déficit de atención. Sobre esto último habló con Julio Leiva en el ciclo de entrevistas Caja Negra. “A mí mamá la llamaban todo el tiempo por esto cuando, en realidad, yo me esforzaba mucho. Y era una frustración muy grande no poder enfocarse. No podía estudiar, no retengo cosas, tengo memoria muy corta”, confesó "La Nena de Argentina".

María Becerra y sus duros años escolares: bullying, violencia física y abuso sexual

Cuando pasó por Los Mammones, María Becerra reveló que dejó el secundario cuando le empezó a ir bien como youtuber. También agregó que le faltaban dos años (quinto y sexto) y que no tenía ganas de completar sus estudios. La economía familiar era precaria y la cantante no quiso desaprovechar la oportunidad que se le presentaba en redes sociales. Asimismo, al abandonar el colegio también quería dejar atrás todas las malas experiencias que vivió durante años.

Fue en PH donde la artista afirmó que en el colegio industrial eran apenas dos mujeres entre cuatrocientos varones. “Antes era típico que vayas caminando y que los compañeros te tocaran el c.., que te manosearan en el boliche o en el colegio. Eran así los varones (…), y yo estaba todos los días en la oficina quejándome y me mandaban a mí con la psicopedagoga”, dijo entonces.

Los golpes también eran una constante. “Me pegaban feo. Me tenían de punto”, recordó María, quien entonces no decía nada porque sus compañeros le hacían sentir que ella era la culpable de todo.

Pero la situación llegó demasiado lejos y hubo un día en que Becerra fue abusada. En total eran cinco, los que solían pegarle siempre. “Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa”, relató la artista. Ella gritaba y notó que una preceptora pasó cerca sin hacer nada. Y fue entonces cuando sonó la campana del recreo. “Me salvó que tocara el timbre. Si no, no sé lo que pasaba. Ese colegio era lo peor”, expresó para finalizar.