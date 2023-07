Duras críticas a Jorge Lanata en las redes, tras contar que Wanda Nara tiene leucemia

Wanda Nara fue internada este jueves y los rumores sobre su salud dieron vuelta en las redes, pero no hubo ninguna información oficial al respecto. Jorge Lanata, este viernes, en su programa de radio, confirmó que la esposa de Mauro Icardi padece leucemia.

"Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia", aseguró Jorge Lanata en su programa de radio.

Esto generó una fuerte cantidad de mensajes contra el periodista acusándolo de develar información privada de Wanda Nara.

"Lo que hizo Lanata es una locura total. Desubicado", escribió @lamascarada. "Lanata confirmo lo que tiene Wanda Nara. Un desubicado de mierda. Después se queja de los periodistas de espectáculos. Estuvo grave, al borde de la muerte, debería tener más empatía y cuidado al hablar de la salud de otro y más cuando se está respetando el silencio. Un hdp", fue el tweet de @belusgalia.

"Lanata me das asco.Cómo vas a dar un diagnóstico semejante cuando desde la familia de Wanda no se ha dicho nada. El periodismo es la peor lacra q existe. No respetan a nadie. No tienen compasión. Tiene 5 hijitos q ya saben leer y no es la manera de qse enteren lo q tiene su madre", fue el tweet contra Lanata de otro usuario.

Wanda Nara se realizó estudios este jueves y, según dijo Jorge Lanata, padece leucemia.

Además muchos usuarios criticaron a Jorge Lanata argumentando que Wanda Nara al parecer no quería contar su parte médico para no preocupar a su entorno.