Cuál fue la novela que superó en rating a Los 8 Escalones del Millón

Llega la noche y los televidentes suelen elegir dos programas que se terminan llevando cada día los mejores números: "MasterChef Argentina", por Telefe, y "Los 8 Escalones del Millón", en Eltrece.

Sin embargo, quienes no corren la misma suerte son las novelas como "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (ATAV 2) de Eltrece, que, si bien cuando se estrenó en 2019 fue todo un éxito, este año no ocurrió lo mismo y desde el inicio de la segunda temporada, a comienzos de abril, no ha obtenido los mejores índices de rating.

Guido Kaczka conduce "Los 8 Escalones del Millón".

Algo similar ocurre con "Pantanal", la novela brasileña de 2022 emitida por Telefe. "Los 8 Escalones del Millón" se ha acostumbrado a quedarse con el primer puesto de Telefe cuando el canal de las tres pelotas emite la ficción extranjera.

Y cuando Guido Kaczka se iba a consagrar como ganador, nuevamente, del rating este jueves con 11,5 puntos, ocurrió algo nunca antes visto.

La novela del país vecino se estrenó el 29 de marzo de este año en Telefe.

"Pantanal" que comenzó su noche con 8,9 puntos de rating dio vuelta el resultado cerca de las 23 horas. La novela logró superar a "Los 8 Escalones del Millón" con una medición de 11 puntos; mientras que el programa de preguntas y respuestas estuvo a pasos de alcanzar este número marcando los 10,9 puntos.

Unos minutos después, el rating de ambas propuestas bajó, pero Telefe continuó intacto en el primer lugar con 10,9 puntos de rating, en tanto "Los 8 Escalones del Millón" se quedó con 10,6 puntos en la pantalla chica.