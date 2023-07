Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale vuelven a Mendoza con un concierto imperdible

Las vacaciones de invierno comenzaron y las propuestas que ofrece la provincia no son solamente para los más chicos. Este viernes 14 de julio, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale regresarán a la provincia trayendo un concierto con canciones inolvidables y recientes producciones. El icónico dúo musical se presentará en el popular Teatro Independencia (Chile 1184. Ciudad) a las 21 horas.

“En el show hay canciones que todos sabemos y nuevas. Canciones que no solo la gente quiere escuchar sino que a nosotros nos dan muchas ganas de tocar. Hay segmentos estreno dentro del espectáculo. Nosotros siempre le hemos dado un nivel de importancia a la música que mamamos de chicos, que es el tango. Entonces, nos hemos metido con algunas obras de tango con las cuales todavía no nos habíamos metido. Además, hay un segmento dedicado a los 40 años de democracia y algunas canciones que hemos traído del pasado y remozadas. Además, siempre es un gusto regresar a Mendoza. Lo hacemos diría más que en formato dúo, en formato cuarteto, porque en el show nos acompañan el hijo menor de Lito, Jano Vitale. Él toca el bajo y canta, y está mi hijo Julián, que toca la batería y también canta”, decía Juan Carlos Baglietto.

Los artistas se subirán a las tablas del Teatro Independencia. Créditos: Prensa Gobierno de Mendoza.

“Con Lito disfrutamos profundamente de lo que hacemos y disfrutamos profundamente de cómo lo hacemos. De eso se trata por ahí el profesionalismo, de tener exigencia y que esa exigencia sea permanente. Contamos también con la suerte de que la gente nos ha acompañado o nos venga acompañado los últimos 40 años y lo sigue haciendo. Ese acompañamiento, creo, tiene que ver con el nivel de exigencia que nos proponemos. O sea, la gente que nos va a ver o que nos escucha sabe que podrá gustarle o no gustarle, pero que está hecho hasta las últimas consecuencias, siempre. Y eso es el motor, eso es lo que nos mueve a seguir subiéndonos a los micros, a los autos, a los aviones y recorrer distintos escenarios. Seguimos encontrándonos con Lito en una dupla donde hay cosas que no encontramos en otros proyectos. El show en sí ¡está buenísimo!”, seguía en su relato Juan Carlos Baglietto.

Respecto del profundo vínculo de amistad y respeto que tienen con Lito, su compañero de dupla decía sobre él. “Lito es un personaje que es muy poco común, es un tipo con una capacidad de laburo que creo que muy pocas personas tienen. No solo es groso como pianista, productor, artista, es un tipo que tiene ganado un prestigio en base a su trabajo. Los espacios que generamos, y ahí me incluyo, son espacios de respeto absoluto, pero además de profesionalismo. Los artistas que vienen saben que van a ser bien tratados, que van a estar cuidados, que sonarán divino, que hay un equipo de laburantes. Acá no hay divos. No los hay en ningún lugar, ni arriba ni abajo del escenario y esto lo valoran profundamente. Nosotros, en sí, somos personas conocidas, pero no nos enroscamos en el glamour. Sí es maravilloso el laburo y el oficio, hecho desde un lugar de disfrute”.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Créditos: Prensa Gobierno de Mendoza.

Respecto de compartir escenario con sus hijos, Baglietto dedicaba unas palabras con mucha emoción sobre ellos y la posibilidad que sean los continuadores de esta herencia musical. “He intentado que mis hijos sepan profundamente cómo es esta actividad. Saben que es un oficio maravilloso, pero que impone cierto rigor y hacerlo muy seriamente. Ellos, la verdad, lo hacen así y son fantásticos. Los tres hijos de Lito son músicos. Yo tengo cuatro hijos, tres son músicos, así que probablemente continúen con este legado. Hay muchas posibilidades, por tanto, de que haya mucho más Baglietto-Vitale”.

Las entradas ya están a la venta. Los tickets se pueden comprar por medio de EntradaWeb y tienen un valor de $6000 (más $600 por el Servicio Venta Internet). No obstante, también está la posibilidad de obtener las entradas de forma presencial en la boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21 H.

La última vez que los artistas visitaron la provincia fue en el marco del festejo por los 213 años de la Revolución de Mayo. Los músicos estuvieron presentes en la Plaza Indepencia interpretando canciones de su autoría y patrias junto a otros grandes de la música como Patricia Sosa, Hilda Lizarazu, Rodrigo Tapari, Coti, Sandra Mihanovich, entre otros más.