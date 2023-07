Jorge Lanata fulminó a LAM por el ataque a Mariel Di Lenarda en los Martín Fierro

Entre las polémicas que quedaron del Martín Fierro, una de las más comentadas fue el pésimo momento que le hizo pasar el cronista de LAM, Santi Sposato, a Mariel Di Lenarda, la periodista que le ganó a Yanina Latorre como Mejor Panelista. Y Jorge Lanata, durísimo, dejó en claro su postura sobre el tema y repartió culpas.

¿Qué hizo el notero de LAM? Atacó a Mariel Di Lenarda luego de recibir su estatuilla, le dijo que la decisión de APTRA había sido “injusta” porque Yanina Latorre era “por lejos, la uno”, la que “marcaba agenda”, y ella no. Muy picante, Sposato no aflojó a pesar de la visible angustia e incomodidad de la periodista.

El tema trajo cola y el cronista de LAM le pidió disculpas públicas a la panelista de Nosotros a la mañana. Y mientras Marina Calabró contaba las internas de la televisión en su columna de Lanata sin filtro, Jorge opinó con todo: fulminó a Sposato y al criterio editorial del programa que conduce Ángel de Brito.

“Hermano, vos sos cronista, yo no lo conozco a este chico, es la primera vez que lo escucho. Él no puede. Es un cronista. ¡Hermano, andá a laburar y callate la boca! Vos no sos quién para opinar si tal es bueno. Ni siquiera sos quién para opinar si ella es buena”, arrancó el conductor de Radio Mitre, indignado.

La incomodidad de Mariel Di Lenarda en la nota con el notero de LAM tras ganar el MF. Captura TV

Y dijo más: “Mandá una carta al correo de lectores ¿Quién carajo sos? Y perdón, pero coincido con lo que dicen del criterio editorial. Vos ves el material antes de que salga, si lo pasan, de alguna manera lo están avalando y, perdón, pero ahí se equivocaron”.

Durísimo contra LAM, el conductor de Periodismo para todos le dedicó un palo a De Brito y sentenció: “Se equivocó el programa, que para mí es Ángel. Lo lamento, porque me cae bien y lo quiero. Pero se equivocó. No pasa nada, lo mejor que puede hacer es decirlo”.

Marina Calabró opinó sobre el cruce de Di Lenarda con Santi Sposato

“Yanina fue la primera en decir ´qué culpa tiene Mariel Di Lenarda´”, señaló por su parte Marina Calabró, y más moderada que su compañero a la hora de cuestionar al ciclo, opinó: “Pero LAM es un programa donde todo lo que entra, sale, y yo no les voy a enseñar a hacerlo”.