Picantes confesiones de Xuxa sobre la mujer que fue su manager y Pelé

Tras el estreno del documental sobre la vida de Xuxa, estallaron las repercusiones por las confesiones que hizo la animadora infantil en el primer capítulo, y en una entrevista promocional habló sobre su despertar sexual con Pelé; y los rumores de romance con Marlene Mattos, su exmanager.

El documental de Xuxa se encuentra disponible en la plataforma Globoplay, y narra el ascenso a la fama de la popular figura infantil. Entre otras cosas, ella reconoce que fue un error elegir que quienes la acompañaban en escena, sus "paquitas", fueran todas chicas rubias. Por otro lado, en el segundo episodio que se verá el 20 de julio, esta producción abordará el éxito de Xuxa en la Argentina y Latinoamérica.

En diálogo con el podcast Quem Pode, Xuxa reveló respecto al despertar de su sexualidad: “Me enteré en la ducha, mientras me bañaba. Me pareció genial. Luego, perdí la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años. Quería dejar de ser virgen porque empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo sino que dejaban de hablar cuando me acercaba. Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado’. Y claramente ese no era el momento adecuado".

Luego, respecto a ese tema, Xuxa agregó sobre su relación con Pelé: "Era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. Y no me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabés lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato... Y Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él. Realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”.

Sobre las múltiples aventuras que tuvo Pelé mientras estaban juntos, Xuxa se sinceró: "Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí. Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé"

Por otro lado, a la hora de hablar sobre el vínculo con su exmanager, Marlene Mattos, Xuxa explicó: “Llegó un punto en el que me decía ‘¡No te sientes así!’, ‘¡No hables así!’ ‘Ponete esta ropa’, “No camines de esa manera’, ‘No comas así', ‘No quiero que hables con esa persona’. Sé que parece que le estoy echando toda la culpa a ella, pero la verdad es que no me obligaba a nada: yo la dejaba hacer. Entonces, empezó a ser una obligación obedecerla. Yo pensaba que sin ella no podía seguir andando. Ella escribía cosas y yo tenía de decir lo que ella había escrito. En las entrevistas yo respondía y ella cambiaba lo que yo había dicho por lo que ella quería”.

Xuxa se reencontró con Marlene Mattos casi dos décadas después para un momento de su documental. Foto: Captura.

Mientras que sobre los rumores de romance con su exmanager, Xuxa detalló. “Todo el mundo piensa que tenía relaciones sexuales con ella. Realmente dejé mi vida en sus manos porque creía en ella. Creo que se preocupaba mucho por mí porque yo era su trabajo. Yo quería que me quisiera, que me protegiera, y ella quería cuidar su trabajo".

Finalmente, Xuxa reconoció: "Con el tiempo, descubrí que Marlene manipulaba mis teléfonos para saber a quién llamaba y cuánto tiempo me quedaba charlando. Era realmente una prisión. En los hoteles en los que me hospedaba, me encerraba y me quitaba la llave de la puerta”.