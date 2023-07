Fuerte acusación de Panam contra la mendocina Luli Pampín

Hace años que Panam dejó el ambiente televisivo para dedicarse por completo a su carrera como animadora infantil. En más de dos décadas de trabajo, la rubia se convirtió en una de las grandes referentes nacionales del género.

En este sentido, Panam fue invitada a participar de una nota en Republica Z y brindó una entrevista en donde habló de todo. Durante la charla, se habló del supuesto plagio de la mendocina Luli Pampín, quien está dando sus primeros pasos en el mundo de la animación para los más chicos.

Panam durante uno de sus shows. Foto: Instagram @yosoypanam

"Hay un infantil que es muy parecido a lo que hacés vos. Luli Panpin se llama", le comentó Sol Rivas. A lo que Panam comentó: "Se inspiró mucho me parece".

"Me llamaron de SADAIC y me dicen: 'Lau, no querés iniciar acciones legales, porque hay una chica en España que es mendocina y usa tus mismos acordes', ¡Los que yo hice hace 20 años!", agregó.

Luli Panpin.

En este sentido, ante la posibilidad de presentar acciones legales, Panam aseguró que no le interesa. "En este momento me concentro en las cosas lindas de la vida", destacó.

"Tengo a mi marido, cuñado y suegro que son abogados, pero no, lo mando al karma, en el sentido en que si mañana viene y me dice 'hagamos un dúo', lo haría", agregó.

Finalmente, Panam destacó que lo que le molesta fue la actitud de la mendocina: "Una cosa es que alguien se dedique al infantil y se inspire y entiendo que puede ser muy parecido, pero ya cuando se hacen las que no te conocen, wow", concluyó.