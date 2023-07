Fabián Rubino compró droga en vivo y la reacción fue increíble

Este miércoles, en plena emisión de Desayuno Americano, el programa de América conducido por Pamela David, el periodista Fabián Rubino estaba realizando un movil en vivo cuando compró drogas.

El notero estaba cubriendo la protesta de unos vecinos que denunciaban que en ese lugar vendían droga y de repente Rubino decidió ver si podía comprar algo que finalmente realizó dejando sin palabras a todos los periodistas que estaban en el piso del programa.

"1500 pesos esta porquería, esto es lo que nos dieron", dijo el periodista con la droga en la mano y 500 pesos de vuelto que recibió tras la transacción.

Por ello se dio aviso a la policía quienes le hicieron un análisis a la droga y comprobaron que el reactivo dio positivo cuando Rubino fue a declarar a la comisaría.

"El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar en la comisaria y después no sé cómo terminará la historia. Yo tengo que declarar, no sé si mi situación estará comprometida, no lo sé", dijo Rubino que agregó: "No tengo miedo, de una buena vez por todas hay que hacer algo".

Pamela David, conductora del ciclo, agregó que los abogados del canal ya estaban al tanto de la situación ante cualquier inconveniente.

Tras algunos rumores en las redes, Julieta Navarro, una de las panelistas del programa aclaró que "Fabian Rubino no está en cana . Fue a declarar por CUESTIONES UN POCO OBVIAS", echando a la borda las polémicas.