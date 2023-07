El pedido de Wanda Nara a Mauro Icardi para Antonio de Masterchef

El pasado domingo, Wanda Nara recibió el premio a la revelación como conductora en los Martín Fierro. Estuvo acompañada por Mauro Icardi, a quien, ahora, le hizo un importante pedido para Antonio, de Masterchef.



“¿Qué te gustaría hacer si tuvieras que pensar así, a lo grande?”, le preguntó la mediática empresaria mientras el participante cocinaba. “Salir de acá, estudiar, trabajar. La verdad es que cocinar me gusta mucho. Podría terminar la carrera de Enfermería, pero, aquí adentro, descubrí cuál es mi verdadera vocación”, contestó él.



“Y soñando muy a lo grande, ¿te gustaría tener tu restaurante?”, le repreguntó Wanda Nara, más concretamente. “Ojalá, algún día”, respondió Antonio, sin imaginarse lo que vendría después en la charla.



“Me gusta mucho la comida salteña, pero también me gustaría darle una vueltita, salir de lo básico. No sólo hacer una empanada o humitas. Me gustaría reversionar eso”, explicó el participante de Masterchef.



Conmovida por los sueños de Antonio, Wanda Nara le prometió que irá a su restaurante el día que concrete su deseo. “Me encanta. Se viene el Antonio empresario. Yo voy a ir a comer seguro a tu restaurante”, le aseguró.



“Te espero. ¿Vas a ir con Mauro?”, le preguntó Antonio. “No sé. Voy con amigas”, dijo Wanda Nara, con su picardía de siempre. “Nunca lo conocí a Mauro. Me gustaría conocerlo”, le expresó, como otro deseo, Antonio.

Wanda Nara le hizo un importante pedido a Mauro Icardi para Antonio, de Masterchef. Foto: captura de TV.



En ese momento, Wanda Nara recordó que él había estado ausente el día en el que Mauro Icardi estuvo en Masterchef y lo sorprendió con el pedido que le hará al futbolista. “Claro. Vos no estuviste cuando él vino. Algún día te lo voy a presentar. Capaz podés pedirle a él que te haga de capitalista”, le dijo la conductora.



“No sé qué es eso”, contestó Antonio. “Que ponga el dinero para tu empresa”, le explicó Wanda Nara al participante de Mastechef, quien luego se mostró muy entusiasmado. “Ah, bueno. ¡Yo te digo que sí a todo, Wanda!”, cerró.