El mal momento que pasó Cecilia Roth en España por ser judía

En días en los que su nombre se menciona mucho por los detalles que se conocieron de su vida en la serie de Fito Páez, Cecilia Roth contó cómo fue emigrar de la Argentina a los 18 años y reveló lo mal que la pasó por ser judía.



“Tuve mucha suerte realmente, pero tuve una representante que me dejó por ser judía”, contó la actriz en una entrevista con C5N. “En España eso no se considera antisemitismo. Es lo normal. En 1492 echaron a todos los judíos”, explicó.



Asimismo, recordó que en aquella época comenzaba la tendencia de posar desnuda, algo que ella, en principio, no quería hacer. “Era la época del destape y yo no quería desnudarme, pero ella me decía que era lo que hacían todas. Yo tenía una bombachita de algodón. Tenía 20 años”, comentó Cecilia Roth.

Por otra parte, en una charla con Ángel de Brito en LAM, Cecilia Roth habló de su exilio pero desde otro costado, recordando también que pasó buenos momentos más allá de aquel desplante de una representante.



“Arrancás a hacer cine acá en la Argentina. Dictadura. Te tenés que ir. ¿Cómo es el exilio?”, planteó y preguntó el conductor de América. Allí, la actriz profundizó en aquella experiencia a los 18 años.

“Para los griegos era el mayor de los castigos. Tremendo el exilio. La sobrevivencia o el instinto de vivencia de cada uno de nosotros hace que sigas viviendo en otro sitio y que, incluso, lo puedas volver tuyo. Pero Madrid fue enseguida una casa, muy amigable”, confesó Cecilia Roth.



“Yo estaba muy enojada con Argentina en ese momento. Era una joven de 18 años que tenía un novio que amaba, amigos de toda la vida y entonces tenía mucha bronca. Es más, cuando llegué a España, mis amigos no fueron argentinos. No me vinculé. Era enojo y poca curiosidad por lo que ya conocía”, cerró la actriz.