Bob Geldof, el Santi Maratea del rock y sin este personaje, este día no se celebraría

Allá por los años 80 hubo un personaje similar al de Santiago Maratea, el actual influencer que le gusta hacer movidas para donar, hoy recaudando para el Rojo, y previamente en varias movidas donde logró salvar a un bebé con un medicamento demasiado caro, ayudó a la Comunidad Wichi a ayudar con la recuperación de incendios que hubo en Corrientes, y varias causas más.

Bueno, y ¿por qué Bob Geldof es una especie de Santi Maratea? Porque durante los años 80 hizo algo similar en el rock. Creó nada menos que el Live Aid, uno de los festivales más importantes de la historia creado para recaudar fondos para el hambre en Africa. Un evento tan importante que en su momento fue lanzado ¨como el día en que la música cambió al mundo¨. Un poco marketinero, no? pero bueno, la verdad que ayudó a recaudar mucha plata y hoy se transformó en una efeméride, que no es menor.

Un Festival que se convirtió en Efeméride.

Gracias a ese 13 de Julio de 1985 es que hoy se festeja el día mundial del rock. Una buena excusa para contar un mix de temas

que me divierten recordar, revisar y recomendar de este personaje y de lo que hizo: Antes que nada, Bob Geldof tenía una banda irlandesa de esas de un solo hit, las bandas sarcásticamente llamadas ¨One Hit Wonder¨. Había un tema que escuché a comienzos

de los años 90 en la radio Rock and Pop, en el programa de Pergolini, que se llamaba ¨I don´t like Mondays¨ (No me gustan los lunes).

Un hermoso título que en plena adolescencia me hizo sentirme bastante identificado, desde que lo nombraron y luego cuando la escuché. Y años más tarde me gustó aún más cuando me enteré del detrás de escena de la canción, que cuenta la historia real de una tal Brenda de 16 años, mi misma edad en ese momento, que en una mañana de enero de fines de los años 70, se levantó cruzada y desde su ventana empezó a cagar a tiros cual francotirador hacia su escuela vecina. Después de matar a 2 adultos, herir a 8 alumnos y a un policía, cuando la arrestaron y le preguntaron por qué lo hizo, ella dijo ¨¨No me gustan los lunes. Y esto me anima¨. En fin, una perturbadora historia de esos tiroteos de adolescentes armados que suelen suceder en los Estados Unidos. Acá va el video subtitulado por si te interesa lo que te conté:

Otro dato divertido antes de entrar en esta gran efeméride y en lo que hizo Bob al respecto, es contarte que este artista polifacético quizás te suene de la película ¨The Wall¨ ya que hizo el personaje principal llamado Pink, un mix entre la vida personal de Roger Waters y la locura de Syd Barret. Gran película para volver a verla o descubrirla si aún no la viste.

Bob haciendo de Pink, el personaje que se va volviendo loco hasta formar su imperio.

Ahora sí, vamos a este día. A este Live Aid donde participaron más de 50 artistas y hasta lograron que vaya Lady Di con Carlos. Se hizo en dos Estadios: en el Wembley de Inglaterra y en el Kennedy de California. La historia cuenta que Bob se fue a Etiopia África y quedó en shock con la desnutrición y el hambre que se encontró. ¨Un infierno en la tierra¨ se lo llamaba a Etiopia en ese momento.

Al volver del viaje, a pesar de odiar al presidente africano por su manera de pensar, quiso recaudar fondos, primero probando con una canción navideña. Un temón que me lleva a mi infancia en el primer segundo de escucha, llamado ¨Do they know It´s Christmas?¨ que fue como una especie de ¨We are the world¨ pero británico, donde reclutaron a unos jóvenes Bono, Sting, George Michael, Duran Duran, Phil Collins y una gran lista de artistas ochentosos. Ese proyecto lo llamó ¨Band Aid¨ y recaudó el triple de lo que pensaba. Por eso quedó tan manija y quiso ir por mucho más y pasar de un tema a un festival solidario que quede en la historia. Pero antes del Festival, dejame pasarte este hitazo navideño que si alguna lo viste de chico, se te va piantar una lágrima.

Volviendo al festival, en estos días vi un pequeño documental donde se la re jugó y al principio no quería tocar nadie. Bob Geldof

supe estresado fue de a poco convenciendo uno a uno, mintiéndoles de la presencia de otros artistas aún no confirmados, y lo promocionó como el festival de recaudación más grande de la historia aún sin tener el sí de los artistas. Cuestión que se tiró a la

pileta poniendo en venta las entradas y se vendió y de a poco los artistas fueron copándose. ¿Dire Straits? Tocó. ¿Dylan? También,

con nada menos que Keith Richards y Ron Wood. Jagger con Tina Turner. Duran Duran obvio que tocó. Phil Collins que en esa época era tan groso, tocó en ambos países. A Paul lo convenció de volver a los escenarios después de años sin tocar desde la muerte de su amigo y compañero Lennon.

Ron, Bob y Keith haciendo un clásico de Dylan.

Tocó también Led Zeppelin, Eric Clapton, The Beach Boys, U2. Salvo algunos que no pudieron otros que no quisieron como ACDC,

tocaron todos. Tantos artistas ochentosos que de hecho iba a hacer un chiste con la clásica radio 102.3 ¿y podés creer que se creó ese año? ¿Se habrán inspirado en este Live Aid para hacerse conocidos como la radio más ochentosa y pop de la historia? Una verdadera selección de artistas ochentosos.

También el Live Aid fue el festival donde Queen la rompió toda y volvieron a estar en la cima de la fama y se convirtieron en la banda de estadios más convocante del mundo. Venían de un mal momento y no sabían si tocar o no. Al final hicieron un concierto

histórico que seguramente lo descubriste en la película y después fuiste a verlo a YouTube en su versión original. Rami y Freddy rompiéndola en Live Aid.

Finalmente se recaudaron 127 millones de dólares y a Bob lo nombraron Caballero por la Reina Isabel, aunque después hubo medio una denuncia y polémica porque se rumoreó que parte de esa recaudación la terminó usando Africa para la compra de armas. Al final por querer ayudar, Bob se metió en una que terminó en juicio con la cadena de televisión que lo transmitió, y medio que desapareció por un tiempo con perfil bajo, formando una banda que no pasó nada, casándose, teniendo una hija y sufriendo varios golpes: primero Michael Hutchence de INXS le afanó la mujer, luego murieron por sobredosis su ex, se murió el de INXS y años más tarde a los 20 años su hija también falleció de sobredosis. Un casamiento que no anduvo con Paula.

En honor al Ave Fénix y 20 años después del Live Aid, Bob volvió a lo que lo hacía feliz, que eran los festivales solidarios y la volvió a romper con otra serie de conciertos mucho más ambiciosos. Esta vez se llamó Live 8 y su fin era concientizar al G8 y recaudar fondos para los países más golpeados. Se llamó G8 y por eso se hizo en esos 8 países a la vez, más Africa como noveno.

De este festival seguro te acordarás un poco más, ya que logró el encuentro histórico de la vuelta de Pink Floyd que se juntaron a

tocar después de veintipico de años y durante 20 minutos dejaron de lado sus tensiones, rencores y juicios y la rompieron con un set histórico. Debut y despedida de la vuelta de Pink Floyd.

Yo me compré con medio sueldo la caja de DVD´S y aún lo tengo. Recuerdo brillantes actuaciones de Madonna, U2, Stevie Wonder,

R.E.M, Robbie Williams, Paul, Coldplay (con en esa versión tremenda de ¨Bitter sweet…¨ con el cantante de The Verve). Y también la aparición de primeros grandes shows de bandas nuevas como los Killers, Snow Patrol y Keane, entre otros muchísimos

artistas más que participaron. Te nombré muchos músicos en esta nota (te debo la pata argentina que sería en enero y en honor al gran Flaco Spinetta) pero bueno, ya vendrá.

Mientras te hice una playlist del hit de Bob, del primer tema navideño que recaudó millones y de una recopilación tanto del Live Aid como del Live 8 (Lástima que no están disponibles los temas de Pink Floyd). Volviendo al inicio de la nota, no es mala que Santi Maratea haga su propio Live Aid argento. Si hay algo que sobra en este país son causas y gente que necesita mucha ayuda.

Dale Play y disfrutá de este día del rock mundial

Hasta la próxima.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".