Amalia Granata hizo una fuerte acusación contra El Pollo Álvarez: "Me trató de..."

El martes 11 de julio, Amalia Granata visitó LAM y recordó con indignación la pesadilla que vivió en 2019, cuando El Pollo Álvarez le dio espacio en Nosotros a la mañana a una mujer que la acusó de abusadora de menores por saltar en defensa de Ricardo Biassotti, el ex de Andrea del Boca.

Todo empezó mientras el cronista Santi Sposato hablaba del cortocircuito que tuvo durante un móvil en la entrega de los Martín Fierro con Mariel Di Lenarda, panelista del programa que conduce El Pollo Álvarez, que le ganó en su terna a Yanina Latorre y con quien asumió que se pasó de picante.

Mariel Di Lenarda se sintió mal y Sposato habló con el conductor del programa de El Trece para hacerle llegar su pedido de disculpas. “Hablé con el Pollo, le dije que me gustaría ir a ver a Mariel. ´Esperemos unos días´, me dijo, estaba enojada. El Pollo me dijo que iba a hablar con ella…”, dijo el notero de LAM.

Entonces, Amalia Granata irrumpió con todo y lanzó: “Mirá, en el programa ese que tiene el Pollo Álvarez sentaron toda una semana a una loca, una impresentable desquiciada que decía que yo era una pedófila”.

Granata, indignada con el Pollo Álvarez. Captura TV

“Que no se hagan ahora los santos porque en ese programa son unos reverendos hijos de su madre”, siguió Granata con vehemencia, al rememorar el disgusto que sufrió durante días mientras su nombre era manchado por esta persona que la acusaba de ese grave delito.

Durísima contra Joaquín Álvarez, Granata contó que incluso su marido Leo Squarzon se comunicó con él para parar la bola: “Mi marido lo llamó y le dijo ´por favor, pensá en los hijos de Amalia´, y le importó un bledo”. “A la mujer no la pudimos ubicar con la Justicia, ahora está en España. Me encontré de casualidad con el ex marido de esa mujer y me contó que también lo denunció por lo mismo”, agregó.

Las acusaciones a Granata de la mujer a la que le dieron aire en el ciclo que conduce El Pollo Álvarez. Captura TV

Indignada con el programa de El Trece, Amalia remató: “Así que no se vengan a echar lavandina ahora todo el panel y ese conductor de ese programa nefasto, que no se hagan los santos”.

El descargo de Amalia Granata contra las acusaciones de pedofilia

Cabe recordar que Granata salió a defenderse como pudo al momento de las acusaciones. Muy afectada por la situación, visitó Pamela a la tarde en 2019 y se descargó: “Esa mujer se sentó en un programa a decir que estoy en una causa de abuso sexual, que metía a una nena de cuatro años en la cama con mi pareja y que la hacía participar de prácticas sexuales, mirar pornografía, y que yo soy una pedófila”.