Rodrigo Tapari fue detenido en Bolivia mientras grababa un video: el motivo

El público de Rodrigo Tapari quedó totalmente atónito este lunes al ver en vivo como un grupo de soldados se llevaba al cantante de cumbia detenido. El video se volvió viral y esta recorriendo todas las redes sociales.

Todo comenzó en horas de la noche. El exintegrante del grupo musical Ráfaga, que se encuentra de viaje por Santa Cruz, Bolivia, decidió hacer un video en vivo en Instagram (@Rodrigo_tapari_oficial) tocando algunos temas en el piano para sus seguidores más fieles.

Rodrigo Tapari empezó tocando "Fue Culpa de los Dos", canción del álbum "Es Tan Grande Este Amor". Pero casi al final del tema, un grupo de personas armadas apareció en la escena y se lo llevó detenido sin dar muchas explicaciones. La situación quedó registrada por el teléfono del músico, donde se lo pudo ver subiendo obligado a una camioneta.

No obstante, todo se trataba de una broma. "¡Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del mismo videoclip para @dj_b_oficial acá en Bolivia que nuestra productora nos invitó a participar. ¡Gracias por sus mensajes!, aclaró el artista en el video donde muestra su supuesto "arresto".

Rodrigo Tapari explicó en Instagram que todo estuvo armado y que era para su próximo videoclip. Créditos: captura de pantalla.

A pesar de que todo era una farsa -y muchos todavía creen que el cantante se encuentra arrestado- , algunos fanáticos no se tomaron bien la broma de Rodrigo Tapari y terminaron criticándolo por su actitud: "Creo que estas bromas no están buenas y no gustan"; "Si es broma, es demasiado desagradable..."; "Todo armado esto, qué raro sos, no creo que necesites hacer estas cosas"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado por Rodrigo Tapari.