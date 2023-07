Revelan por qué Jey Mammon llegó tarde a la entrega de los premios Martín Fierro

La presencia de Jey Mammon en la entrega de los premios Martín Fierro que se desarrolló el domingo 9 de julio estuvo rodeada de todo tipo de especulaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que más allá de que el actor había confirmado su asistencia a la gala, finalmente llegó tarde, cuando ya había pasado la presentación de la terna de La Peña de Morfi (Telefe), ciclo que condujo hasta que estallaron las acusaciones en su contra; y que este año estaba nominado en la categoría Mejor Programa Musical.

En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, Ángel de Brito reveló el motivo de la tardanza de Jey Mammon en los premios Martín Fierro. Cuando un usuario le preguntó al líder de LAM (América) si sus excompañeros lo dejaron intencionalmente solo al artista, el periodista respondió de manera condunte que así fue.

"Fijate que ninguno reposteó las fotos que desesperadamente Jey fue a buscar a la fiesta", argumentó Ángel de Brito. En tanto que sobre la demora en la llegada de Jey Mammon a los premios Martín Fierro, el conductor aseguró: "Telefe lo hizo ir después de la terna. Nunca lo ponchó. Tampoco subió en el homenaje a Polémica en el Bar".

La explicación de Ángel de Brito sobre la tardanza de Jey Mammon en los Martín Fierro. Foto: Instagram @angeldebritooki.

Por otro lado, hace algunos días Ángel de Brito no dudó en criticar la entrevista que le hicieron en Intrusos (América) a Jey Mammon. "Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda", argumentó sobre el motivo de la presencia del actor en el ciclo de chimentos de la tarde.

La foto que circuló en las redes sociales de Jey Mammon solo en los Martín Fierro.

Además, De Brito ha dejado en claro que no piensa retractarse sobre sus dichos, situación por la que fracasó el intento de mediación con Mammon, y que los llevaría a encontrarse nuevamente en una instancia judicial.