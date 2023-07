Qué es de la vida de Fernando Lúpiz luego de superar un cáncer

Hace pocos meses, al actor Fernando Lúpiz le diagnosticaron un cáncer linfático. Sin embargo, lejos de caerse, logró hacerle frente y superarlo. Hoy, a los 70 años, practica esgrima y mantiene una vida muy activa.



En una charla con la sección “He Vivido”, del noticiero de Telefe Noticias, Fernando Lúpiz contó: “Se me inflamó un ganglio en noviembre del año pasado y en la biopsia salió que era un linfoma no Hodgkin de grado uno”.



“Lo agarré muy a tiempo. La oncóloga me dijo: ‘Vamos a hacer ocho quimios’, pero después de la primera, me dijo: ‘Los valores te dieron muy bien, te alimentás y sos deportista, así que vamos a bajar a seis’. Yo iba a las quimios feliz. La puse mucha positividad”, agregó Fernando Lúpiz. “Por ahora lo vencí. Hay que hacer dos años de tratamientos, porque tengo bajas las defensas”, aclaró luego.



Asimismo, el actor recordó cómo fue su vida amorosa y cómo está en la actualidad su corazón. “Tuve cinco parejas. Con una me casé, con la mamá de mi hija, que en ese momento era modelo. La conocí haciendo una publicidad. Nos separamos rápido. Tuve a mi hija a los 32 años. Yo creo que soy un buen padre. Mi hija se llama Ale Lúpiz”, contó.



Por otra parte, confesó cómo fue que buscó construir una gran imagen para los ojos de su hija. “Llegué a ser domador de tigres porque yo quería demostrarle a mi hija que era un súper hombre”, reveló Fernando Lúpiz, quien ahora está en pareja con Claudia Ceballos. “Nos conocimos hace once años y estamos bárbaro”, contó.

Fernando Lúpiz practica esgrima a los 70 años y tras superar un cáncer.



Además, en la misma entrevista, comentó que practica esgrima y que pinta cuadros en su faceta de artista plástico. De hecho, en unos meses se presentará en un torneo internacional para luego poder participar de un Máster en Europa.



“He tenido una vida muy movida y espero que siga así. Una vez Gustavo Yankelevich me dijo: ‘Vos siempre caés parado como un gato’”, recordó Fernando Lúpiz. “Quizá la gente más grande mi nombre le suena, a la gente joven no porque hace mucho tiempo que no hago televisión. Me dediqué al teatro”, cerró el actor.