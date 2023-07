Otra pareja del último Gran Hermano llegó a su final: el desconsolado anuncio

La más reciente edición de Gran Hermano (Telefe) dejó un puñado de romances que en cuestión de meses dieron señales de agotamiento. Y ahora, a través de un video en su cuenta de Instagram, Juliana Díaz anunció su separación de Maxi Guidici.

Tras varios rumores sobre la ruptura de una de las parejas más seguidas del último Gran Hermano, Juliana Díaz se sinceró: "Este video lo hago por algo que muchos se están preguntando. Hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos, nos costó muchísimo. Hace unas semanas venían circulando rumores de una separación, y lo loco fue que salimos a desmentirlo, porque estábamos muy en paz, bien y felices. De alguna u otra manera, esos rumores llevaron a recapacitar muchas cosas de la relación".

Luego, la exparticipante de Gran Hermano explicó: "Estamos en un momento de nuestras vidas que es clave para conseguir todas las cosas que queramos. Con Maxi nos hermetizamos mucho y dejamos de sociabilizar, de hacer o de crecer y hacer cosas de modo individualista para nosotros mismos. En una relación no es todo color de rosas... hubieron crisis, peleas y cosas... como en todas las parejas. Nos dimos cuenta, gracias a Dios a tiempo, que no nos estábamos sumando. Era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser".

De todas formas, Juliana Díaz aclaró: "El amor está intacto. Tenemos una relación increíble, nos llevamos muy bien y somos super compañeros. Pero el acto más grande de amor que pude haber hecho es irme, porque se iban a seguir confundiendo las cosas, porque hay mucho amor. Estamos en un momento en el que necesitamos aire, que cada uno tenga sus espacios".

Maxi replicó desde sus historias de Instagram el video de Juliana anunciando la separación. Foto: Instagram @max_pela.

Sin poder evitar quebrarse, la ex Gran Hermano siguió: "Si bien es hermoso, a nosotros nos está costando trabajos, sueños y oportunidades. Es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños. Pensamos que íbamos a poder ir para adelante juntos y ayudarnos, pero nos dimos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos aprovechando el momento de nuestras vidas".

Finalmente, Juliana Díaz no descartó una reconciliación al expresar: "Agradezco haberlo conocido y que nos hayamos puesto de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. No hay nada que cambie el cariño que le tengo a él. No intenten hacernos daño y buscar rumores o cosas que no son. Somos dos personas adultas que tomamos la decisión más valiente".