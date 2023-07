Lo que intercambió el Mago sin Dientes con una mujer a cambio que le pague la habitación del Hiltón

El domingo 9 de julio se entregaron los Martín Fierro y el Mago sin Dientes estuvo ahí presente, feliz y exultante. El artista se sacó fotos con todo el mundo, celebró con su amigo Alfa el Oro a Gran Hermano y subió infinidad de videos a sus redes, como un cholulo más.

Sin embargo, muchos se preguntaban qué hacía ahí el Mago sin Dientes, cuando nada tiene que ver con la televisión. ¿Se había colado gracias a Walter Santiago? De ninguna manera. Para el cómico ser parte de la fiesta de los Martín Fierro fue mucho más fácil: puso plata y recibió invitación con su nombre.

Así lo reveló Pablo Cabaleiro en LAM, ante la consulta de Ángel de Brito. “Yo quería estar en la fiesta. Y lo único que hice fue ser auspiciante del Martín Fierro. En el programa de mano que se entrega a los asistentes, tuve la posibilidad de que estuviera mi publicidad. Obviamente, pagué”, contó.

Aparecer en el programa de la ceremonia que organiza APTRA le cotó un considerable monto de dinero, pero para él resultó un negocio redondo. “Te explico: muchos hablan de los 250 mil pesos, que son reales. Y yo no tengo problema en decirlo. Porque 250 mil pesos, hoy, son 500 dólares. Y eso es lo que cobro yo por un show”, señaló.

El Mago sin Dientes celebró el Martín Fierro de Oro para Gran Hermano. Instagram Mago sin dientes.

Y agregó, mientras las angelitas lo escuchaban asombradas: “¿Sabés cuántos shows me salieron por haber ido al Martín Fierro? El teléfono, entre ayer y hoy, me estalló. No te miento: ya hay diez reservas. Y una fue la inversión. O sea, yo invertí un show y gané nueve”.

El canje del Mago sin Dientes con una fan de Mirtha Legrand

Pero esto no fue todo, porque el Mago sin Dientes contó que, mientras transmitía en vivo desde su mesa, consiguió que una fanática de Mirtha Legrand se haga cargo de los gastos de su habitación del Hotel Hilton, un total de 87.745 pesos. Todo, a cambio de que el artista consiguiera para ella un recuerdo de la diva.

“Yo estaba invitado y este cartelito es el que estaba en la mesa. Fijate que dice: ‘Pablo Cabaleiro’. Una persona me dijo: ‘Pablo, si me conseguís el cartelito de Mirtha Legrand, yo te pago la habitación’”, indicó.

Pablo Cabaleiro con Alfa de Gran Hermano en la habitación del Hotel Hilton, en la previa a la ceremonia de los MF 2023. Instagram Mago sin Dientes.

Esta última jugada maestra fue sorpresiva para él, que se había asegurado su lugar en el hotel de Puerto Madero. “Dos semanas antes, llame por teléfono al hotel para hacer una reserva a través de la tarjeta de crédito. Y me la tomaron. Así, yo me aseguré estar en el lugar. Y eso, para mí, fue una inversión”.