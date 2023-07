Emilia Mernes reveló cómo superó la dramática enfermedad de su papá

Emilia Mernes está en un gran momento artístico con una carrera musical que la sigue posicionando en lo más alto y marcando tendencias en el género urbano. Pero no es fácil la vida del artista, entre presiones y apuestas que no siempre salen bien, la entrerriana no piensa en soltar el pie del acelerador.

Quien iniciara en el mundo musical de la mano de la banda uruguaya Rombai, sigue consolidándose como solista en un mercado que la tiene entre las más populares. En las redes sociales, Emilia también causa impacto con sus más de siete millones de seguidores.

En diálogo con la prensa, la joven de 26 años detalló cómo afronta los nuevos desafíos de su carrera dejando atrás las bandas y metiéndose de lleno como solista: “Lo más difícil de este cambio fue la incertidumbre. No sabía si a la gente le iba a gustar, tenía mucho miedo”.

“Después de sacar mi primer sencillo como solista y ver la buena respuesta entre la gente, me sentí mucho más tranquila. Seguir mi corazón fue la mejor decisión que tomé y al pasar los años he ganado mucha confianza en mí misma”, completó.

A pesar del gran presente, no siempre todos resultó sencillo para Emilia Mernes. Un cáncer diagnosticado a Pedro, su papá, la puso contra las cuerdas. “El reto más grande de mi vida llegó cuando mi papá enfermó de cáncer”, confesó.

“Yo acababa de empezar mi carrera de solista. Tenía que seguir trabajando para pagarle su tratamiento y no pude acompañarlo mucho en su proceso. Tuve que madurar rápidamente, ponerme la mochila y salir a trabajar para ayudarlo”, continuó relatando.

La cantante no olvida el duro momento y por eso describió ese trance: “Estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque está muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego, me dicen que tenía un tumor en el estómago".

La historia del obstáculo más profundo en su vida tuvo un final felíz, con su padre recuperándose. “El ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”, sostuvo Emilia sobre quién fue la inspiración para componer “Mi Guerrero”.