Qué dijo Yanina Latorre tras perder en los Martín Fierro 2023: "Vienen a darme el..."

Una vez más, Yanina Latorre se vistió de ganadora para asistir a la ceremonia de los Martín Fierro y se quedó con las manos vacías al perder en la terna Mejor Panelista frente a Mariel Di Lenarda (Nosotros a la mañana). Y tan sorprendida como la ganadora, la angelita número uno de LAM no pudo evitar mostrar su decepción.

Elegante con su outfit, un corset negro, guantes largos y una falda con brillos, Yanina Latorre estaba lista para subir al escenario del Hotel Hilton. Su premio parecía cantado, pero no pudo ser. APTRA decidió premiar a su colega de El Trece y las quejas no se hicieron esperar.

Luego de quedar ponchada por las cámaras al enterarse de que otra vez se iba a ir de los Martín Fierro sin la estatuilla dorada, Yanina expresó ante sus seguidores lo que estaba viviendo en esos momentos, luego de los abrazos de colegas como Marina Calabró que se apuraron en acercarse a su mesa para consolarla.

“Ustedes, amor, son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa”, arrancó la angelita, copa en mano. “Empecé con el vino, ahora voy a comer, Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verg… decirles, perdí…”, siguió.

Yanina Latorre y el conductor de LAM, antes de perder en los Martín Fierro. Instagram Ángel de Brito

“Están todos indignados, me estalla el teléfono, Diego (Latorre) está que se lo llevan los demonios”, agregó Yanina, mientras su marido rumiaba a su lado junto a Ángel de Brito, también molesto con el resultado inesperado.

Yanina Latorre y Ángel de Brito se expresaron contra APTRA

“Para mí, es una broma de mal gusto”, se lamentó la pareja de la rubia, y De Brito se sumó con un fuerte reclamo para la asociación que preside Luis Ventura: “Injusticia total, váyanse a cag… APTRA”. Y Yanina la remató sacándole la lengua a la entidad que, este año, eligió dejarla sin premio.

"No me lo esperaba, estoy muy feliz", fueron las palabras de Mariel Di Lenarda al subir a buscar su distinción. A la hora de hablar, la panelista no olvidó mencionar a sus compañeras de terna: "Yanina, te lo dije por privado, lo digo acá. Sos la que marca el camino del panelismo. Para mí es un honor compartir la terna con vos. Solcito Pérez, te amo. Te preparás como ninguna. Chicas, es nuestro".