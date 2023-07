Lo que no se vio de los Martín Fierro y las mejores perlitas

Este domingo se realizó la entrega de los Premios Martín Fierro. La estatuilla que reconoce los mejores contenidos de la televisión argentina tuvo su noche de gala en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Como todos los años muchos famosos -y no tanto- de la televisión argentina desfilaron por la alfombra roja con distintos tipos de looks. Desde las 19 hasta pasadas las 21 las distintas personalidades se hicieron presente y dejaron algunas perlitas en una alfombra roja que estuvo copado con los cánticos, pirotecnia y papeles de reclamo de parte de Satsaid.

Presencia política con "marido de"

Si bien se ha vuelto un tanto normal que muchas personalidades de la TV lleguen a ocupar un cargo o una banca, en este caso vamos a resaltar la presencia de dos políticos que llegaron a ser "pareja de" cuando ya estaban en un alto cargo público.

El primero en llegar fue Jorge Macri, de la mano de su esposa, la periodista Belén Ludueña. El precandidato a jefe de Gobierno del Pro en Juntos por el Cambio llegó a la alfombra roja y pasó desapercibido para los trabajadores que estaban protestando en el lugar.

El que no corrió la misma suerte fue el mendocino Luis Petri, pareja de la conductora de Telefe, Cristina Pérez. El precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bulrrich fue abucheado por el gremio de los trabajadores de la televisión.

Luis Petri y Cristina Pérez.

El fútbol también tuvo sus representantes en modo marido

En el año que la Selección Argentina de fútbol salió campeona del mundo muchos fueron los periodistas deportivos que dijeron presente nominados por sus programas, pero también hubo dos personalidades que fueron de compañía.

El polémico Mauro Icardi llegó para acompañar a Wanda Nara que se quedó con el premio a Revelación. El futbolista, ex Inter de Milán, llegó para acompañar a la conductora junto a sus hijos y tambiés los hijos de Maxi López.

Mauro Icardi acompañó a Wanda Nara.

En la vereda opuesta a Icardi se ubicó Diego Latorre. El ex futbolista y actual comentarista de fútbol, llegó de la mano de Yanina Latorre y pasó desapercibido por su característico perfil bajo.

Escrache modo on en los Martin Fierro

El gremio de los trabajadores de la TV pisó fuerte en la puerta del Hilton y se hizo sentir cuando arribaron algunas personalidades que quizás no coincidían en su pensar. La más chiflada y escrachada fue Susana Giménez. La diva de los teléfonos recibió el canto de "Susana sos gorila" por lo que rápidamente fue retirada de la alfombra roja e ingresada al hotel. Susana y Mirtha fueron chifladas cuando llegaron al Hotel Hilton.

Mirtha también fue silbada aunque menos que Susana. Otro de los abucheados fue Chiche Gelblung y Alfa, el ex participante de Gran Hermano, que se mostró muy arrogante y no quiso hablar con la prensa. Además, el ex GH, adentro del salón se acercaba a las mesas ganadoras para aparecer en cama convirtiéndose en "un figuretti", según se decía por lo bajo en el salón.

Los más simpáticos de los Martin Fierro