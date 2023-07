Jey Mammón reveló por qué Jésica Cirio se fue y lo dejó solo en los Martín Fierro

La foto de Jey Mammón solo en la mesa durante la entrega de los premios Martín Fierro dio vueltas por todos los medios de la farándula argentina. Es debido a esto que el actor aprovechó y reveló por qué su ex compañera Jésica Cirio se fue y lo dejó solo.

Luego que La Peña de Morfi perdiera en la categoría Mejor Musical, el ex conductor llegó y se acomodó en la mesa. Lo que comenzó a circular fue que la modelo y co-conductora se cambió de ubicación por sentirse incómoda con su presencia, y ante esto, Mammón habló en Mañanísima, que se emite de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine, para contar su versión de la situación.

“Cuando llegué estaban los chicos, pero ya había pasado la terna. Yo no te voy a decir por qué se fueron. Sí, después se fueron. La entrega (de premios) dura como cuatro horas. Estuve un rato con ellos y después de fueron”, contó Jey.

Inmediatamente, se le consultó por si sus compañeros se mudaron a la mesa de Georgina Barbarossa, pero no le dio demasiada importancia. “Que yo sepa, Jésica me saludó y se fue. Rodrigo me saludó y se fue. Si se fueron a la mesa de Georgina, en todo caso, pregúntale a ellos”, contestó y agregó: “Para mí se fueron, porque me saludaron y se fueron, porque ya había pasado la terna. Es más, Jésica me dijo ‘no doy más’”, aludiendo que la ceremonia duró cuatro horas.

También indicó que sigue manteniendo relación con sus ex compañeros: “Está todo súper bien. Con muchos compañeros con los que trabajé me dejé de hablar. Pero con ellos hablé estos días”. Por último, Jey cerró: “Yo me quedé para ver si me llevaba el Oro”.