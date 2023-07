Fito Páez contó cómo lo ayudó Cecilia Roth a recuperarse de sus excesos

En el último tiempo se conocieron muchos y desconocidos detalles de la vida de Fito Páez, gracias al éxito de su serie biográfica, “El amor después del amor”. En ese contexto, hizo una confesión muy fuerte: contó cómo lo ayudó Cecilia Roth a superar sus excesos.



Fue durante una entrevista realizada por Migue Granados, en ESPN Playroom. “Te voy a hacer una pregunta no muy feiz, pero al fin y al cabo es un elogio. “Llamémoslo así: El Indio Solari, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Charly García y Ricardo Mollo. Todos esos, y muchos que son más jóvenes que vos… ¿Por qué vos estás tan bien?”, planteó el conductor.



“Poque hay muchos que están hecho concha, muchos se murieron, que capaz fue por no cuidarse, porque no se murieron en un avión o en un auto. Y vos estás muy bien”, siguió Migue Granados. “Parece…”, contestó Fito Páez.



“Yo tengo una teoría muy fácil: yo tuve mucha suerte. Mis años de juventud y desapego con el mundo no fueron tantos, pero fueron muy intensos. Y tuve suerte de que no me atropellara un auto, que no me cagaran a piñas, que no haya tomado una droga vencida, que no haya llegado a un coma alcohólico”, comentó el músico.



“Los años 80 fueron un desborde. Más mi psique, que no estaba muy bien en ese momento por cuestiones personales, no ayudaba para nada”, continuó Fito Páez sobre los excesos que tuvo en su vida.

Fito Páez habló del rol importante de Cecilia Roth para recuperarse de sus excesos.



En ese momento, se deshizo en elogios hacia Cecilia Roth, a quien le atribuyó un rol clave y determinante para que pudiera recuperarse de todos aquellos excesos, que, si bien repite que no fueron tan prolongados en el tiempo, sí fueron muy intensos.



“Entonces, haber llegado al puerto que fue Ceci Roth, para mí fue muy hermoso y gratificante, porque fue como que, después de que te cagaran a piñas, haber llegado a una playa y que te desenreden, te pongan las pilas y te enseñen que hay un poco más de comida que e Mentholiptus y el Gancia”, expresó Fito Páez.