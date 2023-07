El amoroso palito de Benjamín Vicuña a Pampita en los Premios Martín Fierro

Este domingo se realizó la tradicional entrega de premios Martín Fierro. La misma comenzó a las 21 horas y se extendió hasta la 1 de la mañana en el Hotel Hilton. Santiago del Moro condujo la velada y se llevó todos los aplausos del público al participar por primera vez como conductor en esta premiación.

A fines de marzo de 2022 comenzó "El primero de nosotros", una ficción de Telefe que se centra en un grupo de amigos que debe que lidiar con la dolorosa noticia de que uno de ellos padece una terrible enfermedad. La telenovela, que finalizo a comienzos de julio de ese año, fue una de las propuestas que se ganó varios galardones este domingo.

Daniel Fanego ganó en la categoría de "Actor de reparto"; Ernesto Korovsky y Romina Moretto en la terna "Autor/guionista"; Mercedes Funes se consagró ganadora por mejor "Actriz protagonista de ficción"; y en la categoría "Ficción", la telenovela quedó empatada con "El Hincha" de El Nueve.

Benjamín Vicuña, protagonista de la telenovela de Telefe, también recibió un Martín Fierro por su labor en "El primero de nosotros". El empresario chileno triunfó en la categoría "Actor protagonista de ficción" y se presentó en el escenario de la premiación para agradecer el reconocimiento. Sin embargo, Vicuña parece que metió la pata cuando le tiró una indirecta a su "amor".

Pampita se encuentra en pareja con Roberto García Moritán desde 2019. Créditos: Prensa Premios Martín Fierro.

"Muchas gracias por ese abrazo hermoso. Gracias a APTRA, a los que votaron y a los que no. Gracias al público, que son, principalmente, las personas con las que nosotros trabajamos. Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió y me dio un lugar. Me dio mis hijos maravillosos y un amor...", expresó emocionado y avergonzado Benjamín Vicuña.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo ocurrido con el actor. Y es que la mayoría de los internautas coinciden en que esa parte del discurso estuvo dirigida hacia su ex pareja, Pampita, con quién estuvo casado por más de 10 años, y que Vicuña estaría arrepentido de haberle sido infiel a la modelo en 2015 con La China Suárez.

El actor acudió al festejo junto a su hijo Bautista, fruto de su relación con Pampita. Créditos: Prensa Premios Martín Fierro.

"Años después tenemos el final de la novela del motorhome, en los Martin Fierro: Vicuña en modo 'no debí hacer eso', Pampita felizmente casada, y la China comiéndose traperos de 20 años. El tiempo pone cada cosa en su lugar"; "Imaginate ser Benjamín Vicuña y perder una mujer tan increíble como Pampita... sólo un idiota como él nomás es capaz de eso"; "Benjamin Vicuña agradeciendo al país por darles sus hijos y un amor después se ríe nervioso... Sigo pensando que el aún esta enamorado de Pampita ah. #MartinFierro"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, al volverse tendencia "Vicuña" en la red social.