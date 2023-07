Cómo fue el tenso encuentro entre Jey Mammon y Ángel de Brito en el baño de los Martín Fierro

Sin lugar a dudas, la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro tuvo como uno de sus protagonistas a Jey Mammon, quien decidió asistir a la gala.

Para el ex conductor de La Peña de Morfi fue una noche cargada de decepción. No solo no recibió el premio a Mejor programa musical, que quedó en manos de Puentes musicales, sino que además terminó solo en la mesa.

Jey Mammon solo en la mesa de La Peña de Morfi.

Pero eso no fue todo. Este lunes en A la tarde (América) contaron cómo fue el tenso cruce que protagonizó junto a Ángel de Brito en uno de los baños del Hotel Hilton.

La panelista Paula Galloni reveló que el conductor de LAM (América) fue al baño, y pocos minutos más tarde ingresó Mammon. "No sé si la persona que estaba con él u otra le dijo ‘Ángel está adentro’", relató.

"Y antes de entrar al baño, Jey se quedó un rato parado pensando si entraba o no. Y entró. Y adentró del baño parece que se cruzaron y no se dirigieron la palabra. No se dijeron ni ‘hola’ ni ‘chau’ ni se tiraron agua, nada. Ellos fueron amigos, pero acá, nada", concluyó Galloni.

Recordemos que Jey demandó a Ángel por "daños y perjuicios" en su nueva estrategia judicial para imponer un bozal legal a los medios, aunque el conductor de LAM se negó a retractarse en la mediación e irá a juicio.