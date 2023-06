Qué es de la vida de Paola Miranda en Estados Unidos

La cantante ecuatoriana Paola Miranda alcanzó un altísimo grado de popularidad en el año 2010 por su participación en el Bailando por un Sueño, pero con el tiempo se fue corriendo del ruido mediático y hoy disfruta de una vida diferente en Estados Unidos.



En los últimos días, Paola Miranda tuvo un importante motivo de felicidad que compartió en las redes sociales y fue nada menos que la graduación de su hija, que se recibió en las carreras de Economía y Psicología.



“Recién graduada. Tenemos una nueva economista y psicóloga. Mamá orgullosa”, escribió Paola Miranda en un posteo en su cuenta de Instagram, cosechando muchos comentarios y miles de likes felicitándola a ella y su hija.

Paola Miranda celebró la doble graduación de su hija en Estados Unidos. Foto: @paolamirandaoficial.



En las imágenes se la puede ver a Paola Miranda junto a su hija sosteniendo dos libretas, con una expresión en el rostro lleno de felicidad por el impresionante logro que alcanzó la hija de la cantante ecuatoriana.



En septiembre de 2022, Paola Miranda había visitado el piso de Intrusos para contar cómo es su vida en Estados Unidos. “Hice gira por Estados Unidos con Juan Gabriel y después siempre estoy viajando”, dijo.



Sobre sus recuerdos viviendo en la Argentina, la cantante ecuatoriana habló con mucha emoción y confesó que siente al país como su tierra. “Esta es mi casa, el lugar en donde me la paso bien, me divierto”, comentó.

Paola Miranda celebró que su hija se recibió de economista y psicóloga. Foto: @paolamirandaoficial.



Por otra parte, en una charla con TN Show, Paola Miranda habló de su actualidad y de su nueva vida. “Llegué a Los Ángeles para una participación en una película y me interesé en el cine. Me di cuenta de que me gusta estar detrás de cámara, produciendo, dirigiendo y armando los guiones. Estoy estudiando en una academia especializada en esto y estoy muy contenta”, contó.



Además, la cantante ecuatoriana habló de su faceta como empresaria, ya que sacó una línea de lencería antes de irse de la Argentina. “Hace mucho que me gusta el diseño. También quería hacerlo para salir un poco de lo artístico y lo mediático”, explicó.