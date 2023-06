Las fotos de la casa de Mario Massaccesi

El periodista de TN Mario Massaccesi hoy disfruta de un presente óptimo desde lo profesional y lo personal, pero, confiesa, mucho tuvo que trabajar y esforzarse para conseguirlo, luego de una infancia y adolescencia muy difícil.



Mario Massaccesi vive en un lujoso y colosal departamento en el barrio porteño de Palermo, el cual decoró él mismo, combinando un estilo moderno con uno antiguo, destacándose muebles retro y pisos de madera.



El periodista cordobés abrió las puertas de su casa para contar cómo llegó al lugar donde está hoy sin dejar de mirar sus inicios, de dónde viene y todos los sacrificios y esfuerzos que tuvo que hacer para conseguirlo.

El departamento de Mario Massaccesi habla mucho de su historia de vida, que comenzó con una dura infancia en Rio Cuarto, lleno de abusos y otras experiencias traumáticas que prefiere no abordar por el momento.



La decoración del departamento tiene mucho del Mercado de las Pulgas de Dorrego, pero también se caracteriza por su diseño y estilo modernos, con muebles de Philippe Starck, inspirados en el barroco de Luis XVI. Asimismo, los recuerdos de su vida se pueden apreciar en cada rincón de su casa.



“En un momento, mis amigos me traían todas las cosas que no querían de sus muertos. Y esto parecía un anticuario. Por eso busqué darle toques más actuales”, comentó un reflexivo Mario Massaccesi.

“Es una historia muy trágica, pero prefiero no dar detalles. No quiero anclarme en lo que me hicieron, que ya lo tengo sanado, sino en lo que hice a partir de lo que me pasó. Porque pude darle valor a esos momentos trágicos de mi vida, no sólo para mí, sino para compartir con los demás”, agregó el periodista.



“Fue una niñez triste. Mi padre, Marcelo, era tornero y tenía el taller en casa. Mi mamá, Carmen, era ama de casa y, además, era la costurera y empanadera del barrio, porque había que llenar la olla”, concluyó Mario Massaccesi.

