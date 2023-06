La divertida anécdota de Melissa McCarthy para ser parte de La Sirenita

El pasado 25 de mayo, los cines recibieron a una de las películas más esperadas de los últimos tiempos: La Sirenita. La live action de este filme, una tendencia que ha realizado Disney en los últimos años, llegó a las grandes salas de Argentina con críticas muy destacadas.

Una de las similitudes que tenían estas críticas era la tremenda labor actoral de Melissa McCarthy en el papel de Úrsula. La actriz, que tiene una gran lista de películas en su haber y participaciones en los Globos de Oro y en los Premios Oscar, confesó que era una fanática de La Sirenita por lo que se involucró "rogándole a Rob Marshall que me considerara. Le dije: “Puedo hacer el catering”. Preparo un humus muy rico, así que estoy segura que fue eso, mi humus", contó divertida la actriz.

La Sirenita es una de las películas que se suma a la lista de live action de los clásicos animados de Disney, como también fueron Dumbo y El Rey León, entre otras. La versión original que narró la historia de amor entre Ariel y el príncipe Eric salió en 1989.

El personaje de Ariel de La Sirenita es interpretado por Halle Bailey.

“Es una película que miré, no sé, al menos quinientas veces", agregó McCarthy explicando que "trabajaba de niñera en Nueva York cuando salió la película, y todas las noches las niñas que cuidaba podían ver parte de una película antes de dormir, y eligieron La Sirenita durante como un año y medio. La mirábamos una y otra vez, y ahora me doy cuenta de que nunca me aburrí de la película, lo que es bastante sorprendente cuando la ves tantas veces".

Úrsula, la villa de la historia, fue recreada de una manera brillante por la actriz de Spy: una espía despistada y La boda de mi mejor amiga, entre otras.

Melissa McCarthey fue alagada por su trabajo en La Sirenita.

"Nunca me imaginé que iba a interpretar a una villana tan increíblemente icónica. Es maravillosa, y es como una mujer de la noche; de hecho, siempre me la imaginé con un Martini y un cigarrillo en la mano. Es muy seductora e intrigante, pero siempre igual le tengo lástima porque ella está marginada, y no empezó siendo tan mala. Creo que estuvo sola en su madriguera durante tanto tiempo con sus anguilas, Flotsam y Jetsam, que está un poco loca. En su guarida hay una colección de todos sus tesoros. Hay calaveras, almejas, perlas y restos de personas que la enojaron. Su guarida es oscura y turbia, y parece como un boudoir porque tiene un espejo y todo su maquillaje. Hay opulencia y tenebrosidad al mismo tiempo porque ella está en un lugar de mucha oscuridad, literal y emocionalmente", explicó McCarthy que se metió en este personaje, un ícono de los villanos de Disney.

"Mi objetivo era crear una villana que se puede amar y odiar al mismo tiempo. Si uno pudiera salir a tomar algo con algún personaje del reino de Disney, yo elegiría a Úrsula, sin ninguna duda", agregó al respecto de su personaje.

El guión readaptado fue otro de los factores que deslumbró a la actriz, sumado a su fanatismo para con la historia. "Me pareció moderno de una extraña manera no moderna y, como tema central, presenta una relación compleja entre Ariel y el rey Tritón. Ella es una adolescente que se rebela, algo que no se ve mucho en las películas de Disney más antiguas. Y siempre pensé que Úrsula era genial. Es un personaje totalmente inescrupuloso, pero la entiendo con toda el alma, así que poder interpretarla fue como un delirio febril", detalló. La Sirenita estrenó el 25 de mayo en Argentina.

Esta versión de La Sirenita contó con la dirección de Rob Marshall, a quien Melissa McCarthy describió como "alguien que está consciente de todo en todo momento y que está agradecido con cada una de las personas por hacer su trabajo tan maravillosamente. Era como recibir un cálido abrazo todos los días. Y sabíamos que nunca lo íbamos a tener otra vez. Cuando nos fuimos, todos lloramos como bebés. Decíamos: “Nadie va a ser tan agradable como Rob Marshall”, pero seguramente sí. Mi esposo es muy agradable. Pero Rob es agradable y gracioso, y tener a alguien tan amable, tan dulce, tan increíblemente bueno en lo que hace, y que también te haga pasar un momento divertido y que sea gracioso como es él, es como estar en el paraíso. Era un plató de una felicidad contagiosa", finaliza la actriz que se sumergue en el mundo La Sirenita con el personaje Úrsula.