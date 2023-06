Tefi Russo contó el episodio sobrenatural que ocurre en su casa: "Van dos veces que aparece..."

Son días movidos en la casa de Tefi Russo y Pollo Álvarez: mientras el conductor se prepara para despedirse de Nosotros a la mañana y la cocinera e influencer gastronómica sigue con sus tareas habituales, cosas extrañas que rayan lo sobrenatural suceden puertas adentro de su hogar.

Así lo contó Tefi Russo a su comunidad de seguidores de Instagram, donde relató una insólita situación con la que se encontró en varias oportunidades en el interior de su dormitorio que, aparentemente, sólo comparte con Pollo Álvarez.

Tefi Russo contó el extraño hecho sobrenatural que vive en su casa. Instagram Tefi Russo.

“Ya van dos veces que aparece el cajón de mi escritorio abierto y hoy a la mañana aparecieron papelitos tipo confeti”, explicó Tefi vía sus historias temporales y mostró una foto del rincón “embrujado” de su habitación.

Desconcertada con el hallazgo, la cocinera siguió: “Hola Espíritu. ¿Alguien queriendo decirme algo? ¿Viejo estás ahí?”. A continuación, Tefi pidió a sus seguidores debatir teorías y publicó las conclusiones más contundentes: o la casa de la pareja está habitada por una entidad o por un roedor.

Instagram Tefi Russo.

“Bueno, las dos teorías. Espíritu o rata”, escribió Tefi, y agregó: “Si es espíritu, es uno buena onda. Porque tira papelitos de colores. Si es rata y tiene cola larga, me mudo de país. Si tiene cola corta, la adopto”, indicó, sin dar más detalles sobre el extraño hecho que rompió con su rutina y encendió las alarmas de alerta en su hogar.

La inusual dinámica de pareja de Tefi Russo y el Pollo Álvarez

Si bien Tefi y el Pollo están juntos desde 2018, cada tanto circulan rumores de separación, especialmente para fin de año, ya que la pareja suele celebrar cada uno por su lado, con sus respectivas familias.

"Todas las navidades nos separan porque no las pasamos juntos, y ya voy avisando que las de este año tampoco las vamos a pasar juntos por un tema de logística", explicó el Pollo Álvarez en febrero de 2023, en diálogo con el ciclo radial Pasa Montagna.

Tefi y el Pollo Álvarez están juntos desde 2018. Instagram Pollo Álvarez

Y el conductor explicó las razones de esta dinámica acordada con Russo: “Es un pacto familiar. Como en Año Nuevo nos vamos de vacaciones y somos 40 mil de familia, en vez de unirlas hacemos cada uno con la suya y no nos vemos en Navidad. Así que ya voy avisando que si esta Navidad no estoy con Tefi, está todo ok".