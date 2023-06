Quién es el protagonista de Diciembre 2001, la serie que recrea la caída de Fernando de la Rúa

Desde el 7 de junio, los usuarios de Star+ pueden ver Diciembre 2001, un thriller político de seis capítulos que recrea los traumáticos sucesos que marcaron la última gran crisis argentina, signados por la caída del gobierno de la Alianza, los cacerolazos, el caos y la feroz represión en las calles y la debacle económica.

Son muchas las imágenes de aquellos días nefastos las que quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva y, sin lugar a dudas, la de la huída en helicóptero desde la Casa Rosada del entonces Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, es una de las más fuertes.

Con la idea de contar el tremendo entramado político que se tejió hasta llegar a ese momento, la producción basada en el libro El palacio y la calle, de Miguel Bonasso, eligió a Jean Pierre Noher para interpretar el rol de De la Rúa en sus últimos días al mando del Poder Ejecutivo del país, que quedaría a la deriva.

No es la primera vez que a Jean Pierre Noher le toca ponerle el cuerpo a un emblemático personaje argentino. Con experiencia en biopics, el actor ya había sido Jorge Luis Borges y hasta Guillermo Coppola en la serie Diego Maradon, sueño bendito.

Jean Pierre Noher intepreta a Fernando de la Rúa en Diciembre 2001. Star+.

En diálogo con Teleshow, Noher aclaró que su intención para personificar al ex mandatario argentino que quedó para siempre ligado con esos traumáticos momentos de nuestra historia nunca estuvo puesto en lograr una imitación.

“Los actores siempre decimos lo mismo: que no somos imitadores. Lo que intentamos es recrear el personaje tratando de no traicionar el imaginario de la gente, para lo cual te podés valer de, por supuesto, la pelada o la nariz chupete, encontrarle la energía particular que tenía De La Rúa en ese mes fatídico y dramático que fue diciembre de 2001?, contó.

Jean Pierre Noher acompañado de Luis Machín, en el rol de Domingo Cavallo. Star+.

En este sentido, el artista señaló que construyó su personaje “de afuera para adentro”. Para eso, pidió ayuda a la vestuarista de la producción: “Le pedí que me hiciera los trajes más grandes, que me quedaran un poco holgados para estar más flaquito. Todo eso ayuda”.

Cómo hizo Jean Pierre Noher para intepretar a Fernando de la Rúa

El actor indicó que recrear a De la Rúa tuvo un reto extra: la imitación ya conocida de Freddy Villarreal. “Pero no era la propuesta ni de Benjamín Ávila (el director de Diciembre 2001) ni de nadie. Teníamos cada uno de los actores que enfrentarnos a ese desafío”, dijo.

Sn embargo, para lograr el tono de voz y demás detalles de De la Rúa, Jean Pierre Noher consultó al humorista e imitador Martín Bilyk, quien lo coacheó hasta que pudo llegar al punto deseado: convertirse por unas semanas en el político radical.

Noher marcó la importancia del estreno de esta serie en pleno año electoral: “Me parece muy importante que los sub-30, que no vivieron ese diciembre de 2001, la vean, porque esa gente vota. Y se habla de dolarización, de ideologías que vuelven a replantear cosas como los Derechos Humanos, o cerrar el Ministerio de la Mujer, cosas que las escuchás y pensás: ‘¿De qué estamos hablando?’".