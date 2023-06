Estas fueran todas las estatuas de famosos que causaron polémica y risa

La reciente presentación de las estatuas de Mirtha Legrand y Marcelo Gallardo reavivó la polémica en las redes sociales por la falta de calidad en estas obras escultóricas que se realizan a modo de homenaje. Los de “la Chiqui” y “el Muñeco” no son los únicos casos de famosos que se volvieron meme y generaron la risa de los usuarios.

Mirtha Legrand, Marcelo Gallardo y más: 4 estatuas de famosos que generan risas en la Argentina

1. Mirtha Legrand

Imposible no comenzar por esta, la más reciente de todas las estatuas de famosos que se volvieron meme en redes sociales. Mirtha Legrand, la histórica conductora de los almuerzos, fue homenajeada en su ciudad natal, Villa Cañás, pero el resultado no fue el esperado. La obra escultórica realizada por el cordobés Daniel Melero lejos estuvo de representar con fidelidad a la imagen de “La Chiqui” y la polémica no se hizo esperar.

Tal es así que hasta la propia Legrand se manifestó al respecto. “No me gustó (…) No soy yo, me veo rarísima”, dijo consultada acerca de qué le parecía la estatua.

2. Marcelo Gallardo

Otro de los casos más resonantes de los últimos tiempos es el de la estatua que el Club Atlético River Plate hizo para homenajear a Marcelo Gallardo. Además de la polémica que generó el exagerado tamaño de sus genitales, la obra en cuestión no respeta proporciones y resulta inverosímil. Mercedes Savall, su autora, reconoció en una entrevista que el detalle de la entrepierna estaba pautado desde un principio y que se tomó algunas “licencias artísticas” a la hora de hacer la estatua.

Una de las obras más polémicas: la estatua de Marcelo Gallardo - Fuente: Instagram River Plate (/riverplate)

3. Lionel Messi

En 2016, el pueblo de Famaillá, en la provincia de Tucumán, quiso homenajear al astro argentino y el resultado fue bastante desafortunado. La obra en cuestión trascendió en la prensa y en las redes sociales, pero no por los motivos pensados en un principio. El poco parecido entre estatua y homenajeado y el carácter infantil del diseño hicieron que la misma se volviese objeto de risas.

Si esta estatua tucumana llega a ojos de Messi lo perdemos para siempre! pic.twitter.com/gfMgsqLLXl — U F O (@JoseuOK) July 2, 2016

4. Néstor Kirchner

En el pueblo de Anisacate, en la provincia de Córdoba, hay una estatua de Néstor Kirchner de la que en estos días se está volviendo a hablar debido a que la intendenta electa, Natalia Contini, afirmó que piensa reemplazarla por otra de René Favaloro. Sin embargo, la polémica por esta estatua viene desde mucho antes y se refiere al poco parecido que hay entre la misma y el expresidente de la Nación.

Está buena la moda esta de las estatuas horribles de famosos que se parecen a otros famosos. Después de la de Burlando/Gallardo y la de Mirtha/Inés Pertiné, ahora hicieron la de Longobardi/ Nestor. pic.twitter.com/9Mim6EEZxO — Lalo Zanoni (@zanoni) June 6, 2023

Como si fuese poco, muchos aseguran que en realidad la estatua se parece más al periodista Marcelo Longobardi que al propio Kirchner.