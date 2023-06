La baja de Marley para conducir los premios Martín Fierro estaría confirmada: el motivo y su reemplazo

En medio de la turbulencia que rodea a Marley por la denuncia pública de una presunta víctima de abuso, trascendió que desde Telefe habrían decidido que el conductor no esté al frente de los premios Martín Fierro, pero no precisamente por la acusación que por el momento no tiene ningún tipo de sustento judicial.

En Socios del Espectáculo (El Trece), contaron este miércoles que la baja de Marley a los premios Martín Fierro estaría confirmada por los retrasos que hay en las grabaciones de Expedición Robinson (Telefe), el reality conducido por la figura del canal.

En cuanto al reemplazo de Marley, la periodista Nancy Duré detalló: "Hay un nombre que estaría acordado, él tiene que resolver cuestiones de agenda, si él puede resolver esas cuestiones, es inobjetable". El anfitrión en cuestión que estaría a cargo de los premios Martín Fierro sería Iván de Pineda, astro de Pasapalabra (Telefe).

Iván de Pineda sería el conductor de la próxima entrega de los premios Martín Fierro. Foto: Captura TV.

Todos estos movimientos coinciden con la denuncia pública que hizo el jueves pasado un hombre encapuchado en la pantalla de Telefe. La supuesta víctima de abuso apuntó contra Marley al referirse a una agrupación vinculada con la trata de menores.

El hombre presuntamente víctima de abuso que apareció en Crónica TV denunciando a Marley. Foto: Captura TV.

Por el momento, no hay ninguna causa radicada en la Justicia que coincida con las acusaciones del sujeto en cuestión, por lo que de momento se trata de una denuncia pública y mediática.