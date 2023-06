Ángel de Brito criticó a Karina Mazzocco por la cruda entrevista a Morena Rial

Morena Rial arrancó la semana en el piso de A la tarde, donde habló sin filtros ni concesiones sobre su conflictiva relación con su padre, Jorge Rial. Morena encendió el ventilador en el programa de América y Karina Mazzocco la dejó hacer, sabiendo que la nota iba a generar revuelo Y, más tarde, al analizar la entrevista en LAM, Ángel de Brito opinó sobre la actitud de su colega.

“Yo sé muchas cosas, lo puedo hundir mucho, pero no tengo ganas hoy. Y no porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto ni yo a él. Pasa que si yo hablo de más a mí me internan y me tratan de loca. Ya me lo hicieron. Yo aviso”, indicó Morena Rial ante Luis Ventura, el primero a quien llamó cuando internaron a Rial en Bogotá.

Durísima, More definió al entorno de Jorge Rial como “mafioso”, contó con lujo de detalles los pormenores de esa relación padre-hija, dijo que “no tenía sentimientos” por el conductor de Argenzuela y se expresó en todo momento con total frialdad.

Impactado por el tenor de las declaraciones de la joven de 24 años, Ángel de Brito señaló a su panel de angelitas que la visita de More días atrás había sido encarada desde otro lado. “Cuando vino acá le dije tengamos una nota tranquila, emotiva que el papá casi se murió”, indicó De Brito.

Morena Rial habló sin filtros en A la tarde sobre su relación con su papá. Captura TV.

“Se ve que Karina no es tan sensible porque la tiró a la jaula de los leones y a Morena, que no le cuesta nada, despedazó a medio mundo“, añadió Ángel, marcando la diferencia con la nota que le hizo Karina Mazzocco en el programa vecino. Y De Brito dijo más: “Fuerte todo lo que dijo Morena, a Mazzocco se le caía la baba… Decía ‘no, no, More’, `sí` decía la otra y arrancaba de vuelta”.

Las duras declaraciones de Morena Rial sobre su padre

Cabe destacar que, entre algunos de los tramos más duros, Morena dio a entender que no le importaba sanar su vínculo con el periodista. “Quiero que me deje en paz y ser feliz. Quiero que se borre como hizo mi mamá, no tengo sentimientos. Él no sabe dar amor, el amor no se compra con la plata”, aseguró.

Y More fue durísima al revelar cómo fue su infancia, cuando su padre vivía para trabajar: “No lo odio, pero no estuvo presente en mi niñez. Él no sabe lo que es el amor, no nos supo criar”. “Mi papá nunca va a llegar a ser feliz porque no sabe lo que es el amor”, sentenció la hermana de Rocío, contundente.