MasterChef Argentina: qué jugador tuvo que abandonar el certamen culinario

La tensión y los nervios se hicieron presentes este domingo en una nueva Gala de Eliminación en MasterChef Argentina. El reality culinario conducido por Wanda Nara puso a prueba a seis participantes que no lograron cumplir los objetivos propuestos en la semana.

Los jugadores fueron desafiados a crear un plato libre en 70 minutos. Pero la Gala de Eliminación no iba a ser tan fácil. El jurado - compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui- les anunció a los concursantes que a lo largo de la prueba sonaría un chicharra que sería el indicador para que alguno de ellos pasara a un panel lleno de ingredientes sorpresa que deberían sumar a su plato.

Lo más sorprendente de la noche fue que tres participantes- Juan Francisco, Antonio y Daniela- sacaron de forma seguida "comodines" que eran la cara de cada uno de los jueces. El resto de sus compañeros hallaron otros ingredientes que fueron, en parte, complicados de agregar a sus preparaciones, como tamarindo, hongos de pino y otros más.

Aquiles González Sviatschi y Juan Ignacio Feibelmann no lograron conquistar al jurado con sus platos y quedaron en la recta final de la gala de este domingo. Damián Betular fue quien comunicó que Juan Ignacio debía abandonar la competencia culinaria.

La pasta de Juan Ignacio que no logró convencer al jurado. Créditos: captura de pantalla.

El joven había ingresado nuevamente a la competencia el pasado domingo 28 de mayo por votación de sus compañeros. Antonio López y Estefanía Herlein también tuvieron la posibilidad de entrar al programa de Telefé de nuevo.

Una mezzaluna rellena de brocoli con manteca de hierbas fue la preparación que dejó afuera a Juan Ignacio. "Me toca irme. Quien a pasta mata, pasta muere. Me voy muy conforme, el plato me gustó mucho y bueno, esperemos que esto traiga algunas posibilidades con la pasta en el futuro", expresó el cocinero en el detrás de cámaras.

Juan Ignacio tuvo que dejar MasterChef Argentina. Créditos: captura de pantalla.

Luego de la devolución del jurado de su paso por las cocinas más famosas del mundo, Wanda Nara le brindó a Juan Ignacio unas cálidas palabras: "Es como cuando te dicen '¿qué te gustaría ser: abanderado o mejor compañero?'. Mejor compañero".

La conductora también destacó los valores que dejó Feibelmann en MasterChef Argentina, como también su positiva forma de ver la vida.