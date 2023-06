La inquietante confesión de Morena Rial sobre su padre: "Su entorno es mafioso"

Morena Rial volvió a ser noticia tras su visita en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. Durante la charla, disparó sin filtros contra su padre, Jorge Rial.

"Creo que se tendría que ocupar un poco más de su vida y dejarme ser un poco más libre, afrontar sola mis propios problemas", comenzó declarando la influencer. "Me duele él ya. Lo que pueda él decir a mí no me cambia. Si vos supieras los mensajes que yo tengo, espantosos... ya no le respondo, yo lo bloqueo", agregó.

Tras finalizar la entrevista, fue abordada por un móvil de LAM (América TV). Allí, fue consultada por la tremenda catarsis que había realizado minutos antes. "Que no me dé más de baja y nos vamos a empezar a llevar un poquito mejor porque potencial tengo", aseguró en referencia a que su padre pediría a los programas de televisión que no la inviten.

Morena Rial junto a su padre.

Consultada acerca del motivo por el cual el conductor tendría esas actitudes, aseguró: "Porque soy una de las pocas personas que lo enfrenta y que sé muchas cosas. Y si se porta mal, mal se paga, y si se porta bien, bien se paga. Es la vida", respondió sin vueltas.

"Mis respetos al karma y a la vuelta de la vida. Pero si el karma y las vueltas de la vida no se apuran, me las cobro sola", aseguró categórica Morena.

"Me pudre demasiado que quiera manejarme o que menosprecie a la gente que me rodea cuando a él yo creo que lo rodean mafias", sentenció. Luego, agregó: "Si él dice que mi entorno es delincuente, yo digo que su entorno es mafioso".