Bombazo de domingo: Karina Jelinek blanqueó su separación definitiva de Flor Parise

Hace varios años, la revelación de Karina Jelinek sobre su noviazgo con Flor Parise tomó por sorpresa a toda la farándula. Ambas mujeres eran amigas y, tras la noticia de su relación, decidieron hablar poco y nada sobre el amor que las mantuvo juntas durante tanto tiempo. Sin embargo, la modelo reveló que el vínculo terminó e incluso se dio el lujo de picantear un poco.

Tras anunciar públicamente su noviazgo, Karina y Flor planearon vacaciones juntas e incluso fueron captadas en momentos bien apasionados, como durante el cumpleaños de Belén Francese. Pese a ello, cada vez que la empresaria fue consultada sobre el tema, decidió no brindar muchos detalles para las cámaras: “No hablo de mi vida privada, pero estoy súper bien. Cuando hablé de mi vida privada no me fue bien”, comentó en más de una ocasión.

Es por ello que la decisión de Karina de gritar su nueva soltería a los cuatro vientos tomó por sorpresa a sus fanáticos. A través de una publicación en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores, la modelo expresó: “Aparecí. Perdón amores. Me pasaron cosas como a todo el mundo”.

Luego, Jelinek replicó la publicación en la sección de historias, donde sumó la herramienta que permite a los usuarios realizar preguntas. Varios usuarios decidieron aprovechar el momento para entablar un diálogo con la empresaria y algunos consultaron sobre su situación sentimental.

“¿Seguís en pareja y con quién?”, envió un usuario, a lo cual Jelinek aseguró que se encuentra “sola y tranquila”. Ante la consulta de otro de sus seguidores, detalló que su nuevo estado civil ya lleva bastante tiempo: “Estoy soltera, hace rato”, especificó.

Luego, la actriz continuó interactuando con su público, hasta la llegada de un interrogante que le permitió mostrarse un poco más picante sobre su expareja. “¿Hoy se sale o se queda en casa?”, le consultaron y ella respondió con lo que podría ser una indirecta: “Me quedo en casa con mi perrita Coco… mejor sola que mal acompañada”.

Cabe recordar que durante el 2022, se rumoreó sobre una crisis en la pareja de Jelinek y Parise, a raíz de que la modelo eliminó todas las fotos juntas de sus redes sociales. Sin embargo, la empresaria desmintió las suposiciones en aquel momento y aseguró que todo marchaba bien en la relación. Incluso, luego compartió registros de su cumpleaños número 42, en donde se la vio muy melosa junto a Flor.

Karina Jelinek y Flor Parise se conocieron en una fiesta: sus caminos se cruzaron gracias a una amiga en común que las invitó a un festejo. Según cuentan ellas mismas, la conexión fue de inmediato, hubo intercambio de teléfonos y permanecieron juntas durante unos seis años. La relación se mantuvo en secreto mucho tiempo.