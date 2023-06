La tremenda historia de vida de El Chino Reyes, compañero de Ariel Rodríguez Palacios: "Aprendiendo a..."

Se llama Jorge Luis Reyes Tassara, pero se lo conoce popularmente como “El Chino” Reyes. Es el compañero, o mejor dicho ladero, de Ariel Rodríguez Palacios, a quien conoció a los 16 años y lo acompaña en sus programas, antes en Canal 9 y ahora en Telefe.



“Cuando lo conocí, supe que él no era ni un jefe ni un amigo, sino un hermano”, confesó El Chino Reyes en una entrevista íntima y muy sentida con la revista Pronto. Las palabras no son casuales, dado que en él chef y conductor encontró un gran sostén en su peor momento.



Es que el cocinero y compañero de Ariel Rodríguez Palacios afrontó en diciembre del año pasado el durísimo golpe que significó el fallecimiento de su esposa, llamada Roxana, con quien estuvo en pareja siete años y con quien tuvo a Rufina, de 2 años.

“Mi señora falleció el 19 de diciembre pasado, justo el día después de que Argentina saliera campeona del mundo. Murió víctima de un cáncer de mama. Fue algo loco todo porque me fui a acostar una noche y cuando abrí los ojos. Habían pasado dos meses”, contó, muy conmovido, El Chino Reyes.



“Uno empieza a aprender lamentablemente cuando le pasan estas cosas, pero hay que detectarlo a tiempo, hacerse chequeos periódicos y darle bola porque no es juego”, reflexionó el chef.



“Su abuela tenía y ella era propensa a heredarlo. Entonces uno tiene hasta que investigar eso en el árbol genealógico para prevenirlo. Todos los años hay que hacerse exámenes y prevenir. Es la vida y es un aprendizaje. Y ahora ya no soy más papá. Pasé a ser mamá”, confesó el chef.

Un año antes de esa tremenda tragedia, El Chino Reyes también tuvo una terrible batalla cuando se contagió de Coronavirus, que lo tuvo a maltraer y en un estado crítico, que hoy todavía recuerda con cierta angustia.



“En junio del 2021 me agarró Covid y casi no la cuento. Estuve un mes y 20 días intubado e inconsciente en terapia intensiva del sanatorio Anchorena. Ahora rengueo un poquito, pero de a poco voy ganando sensibilidad. En dos meses intubado perdí 28 kilos”, recordó El Chino Reyes en la entrevista a corazón abierto.