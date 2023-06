Esteban Lamothe reveló que estuvo detenido y maltratado: "Era tortura"

En más de una ocasión, Esteban Lamothe contó que alguna que otra vez fue detenido por la Policía, pero esta vez fue más allá y contó cómo fue aquella espeluznante experiencia por la que espera no tenga que pasar nadie.

La anécdota del actor se sitúa en la esquina de Billinghurst y Corrientes, en pleno Palermo. “En el año 96, 97, con un amigo estábamos en esa esquina. Él tenía dos porros en el bolsillo y nos llevaron detenidos a la comisaría Novena de Almagro”, contó en charla con Teleshow.

“Los policías me robaron la plata que tenía en la billetera, la cadenita que llevaba puesta y nos pegaron. No nos dejaban ir al baño y nos obligaron a trasladar presos que estaban borrachos e inconscientes de un calabozo a otro. Era tortura, digamos”, agregó Esteban Lamothe.

Esteban Lamothe contó cómo fue su paso por una comisaría.

“Mi familia me buscaba desde la tarde y, aunque tenían el teléfono, no los llamaron porque no les importaba. Nos detuvieron a las 6 de la tarde y a mi novia le avisaron a la 1 de la madrugada”, recordó el actor.

Aquella situación no fue la única vez de Esteban Lamothe en una comisaría, sino que hubo otras que también recuerda aunque sin tantos detalles terroríficos como en esa ocasión originada en el barrio porteño de Palermo.

“Otras veces me detuvieron, pero nunca por nada grave sino simplemente por estar charlando con alguien sin fumar porro, sin nada, más allá de que también me parece mal que detengan a alguien por fumarse un porro”, comentó.

Esteban Lamothe recordó cómo fue su experiencia en una comisaría.

Asimismo, Esteban Lamothe se tomó un momento para reflexionar sobre el accionar habitual de la Policía y, si bien evitó hacer generalizaciones, hizo un pedido concreto hacia la clase política argentina.

“Hoy no digo que los policías son todos malos y que ser policía está mal, pero evidentemente hay algo ahí y los políticos sean del partido que sean deberían ocuparse, porque no estaría funcionando”, analizó.