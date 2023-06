Este es el grado de estudios de Nicole Neumann

Nicole Neumann de chica quería ser veterinaria o bióloga marina, pero el destino tenía preparada otra vida para ella. A los 12 comenzó su carrera como modelo y desde entonces no se detuvo. En paralelo, logró finalizar sus estudios secundarios, y del colegio recuerda sus tiempos de timidez y el bullying que le hacían por “ser linda”.

De la pasión por los animales al modelaje: los primeros años de Nicole Neumann y sus estudios secundarios

La infancia de Nicole Neumann no fue nada fácil. Viajes con mudanzas incluidas, separación de sus padres y abandono paterno, fueron algunas de las cosas que debió vivir siendo apenas una niña. De chica desarrolló su ya conocida pasión por los animales y soñaba con ser veterinaria o bióloga marina. Sin embargo, la fama y la exposición total que le llegaron con sus primeros trabajos como modelo lo cambiarían todo.

Nicole Neumann suma ya más de 30 años de carrera como modelo - Fuente: Instagram Nicole Neumann (/nikitaneumannoficial)

En 1992 comenzó a desfilar y a protagonizar tapas de revistas. Al día de hoy muchos todavía recuerdan el ahora sumamente cancelable “Sexy a los 12” de la Revista Gente. Con el paso de los años, Nicole se fue haciendo cada vez más famosa como modelo y expandiéndose en otros terrenos como el de la música. De sus estudios se sabe solamente que logró terminar el secundario, lo cual hizo en diciembre de 1997.

Nicole Neumann y el recuerdo de sus años de colegio

Hace unos años, la ex de Fabián “Poroto” Cubero brindó una entrevista en la que recordó cómo era cuando era chica y cómo vivió aquellos tiempos en los que iba a la escuela siendo una de las figuras más famosas del país. Nicole Neumann sorprendió al decir que era “muy tímida” e “introvertida” y que llegó a padecer “un poquito” todo el fenómeno que se había generado en torno a ella. “Por ahí mis compañeros me veían en una revista con un vestidito corto, maquillada, y me empezaban a tirar avioncitos con mensajes. Yo me moría de vergüenza”, dijo al respecto.

Por otra parte, reveló que llegó a sufrir bullying en la escuela. “Por ahí un poquito de eso viví. Pero eso pasa seas famosa o no. Se la agarran con la linda porque es linda o la inteligente porque es nerd. Siempre”, expresó. Asimismo, confesó que nunca le pesó la fama y que siente que se dio todo a gran velocidad. “No buscaba ser famosa, se dio. Yo siempre fui una chica muy centrada, con los pies sobre la tierra. Tuve muy claro para dónde quería ir, qué estaba bien y qué no. Al crecer sin padre y con una mamá medio conflictiva, por ahí el instinto de supervivencia me llevó a eso”, dijo para finalizar.