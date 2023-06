El motivo por el que Santo Biasatti y Carolina Fal se habrían separado tras casi dos décadas juntos

Tras 18 juntos, Santo Biasatti y Carolina Fal se habrían separado y en A la Tarde (América) aseguraron que el periodista y la actriz rompieron en medio de un gran hermetismo, manteniendo la privacidad sobre su vínculo que lograron a lo largo de casi dos décadas.

Con cerca de 30 años de diferencia entre ambos, los inicios de la relación entre Santo Biasatti y Carolina Fal se remontan a 2005, en pleno apogeo de las carreras profesionales de ambos. Cuando se conocieron, el conductor todavía estaba casado con la madre de sus dos hijos mayores. En tanto que la actriz en ese tiempo estaría comenzando su transición del mundo de la actuación al de la medicina.

Con dos hijas en común, nacidas en 2011 y 2013, Biasatti y Fal decidieron casarse en secreto el 28 de mayo del 2019. Y ahora, según lo que afirmó el periodista Augusto Tartúfoli en el mencionado programa, la pareja se separó de común acuerdo.

“Después de casi 20 años juntos, de haberse conocido en 2005, de haberse casado en 2019, y dos hijas en común, ha llegado a su fin el matrimonio de Santo Biasatti y Carolina Fal”, reveló el integrante de A la Tarde.

Luego, Tartúfoli agregó sobre el presunto motivo de la ruptura: “Se conocieron cuando ella tenía 30 y él 60, hago hincapié en eso. Ahora, Carolina tiene 50, pero Santo tiene 80. Aparentemente, la que tomó la decisión fue ella. La diferencia de edad empezó a hacer mella en la pareja. La convivencia empezó a ser incómoda, así que han llegado a esta determinación”.

Por su parte, Luis Ventura optó por no opinar sobre la presunta ruptura entre Santo Biasatti y Carolina Fal, ya que es cercano al legendario periodista. Además, remarcó que no tiene detalles sobre el tema, ya que como es habitual en esta relación, los protagonistas de esta historia no han dado ningún tipo de declaración.