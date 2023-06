Cómo quedó la relación entre Diego Brancatelli y Mariana Brey

Hace unos días estalló la polémica en Argenzuela, el programa que supo conducir Jorge Rial hasta su infarto en Colombia. Ahora, quién está al frente del ciclo de C5N es Diego Brancatelli, quien fuera señalado por Mariana Brey como el responsable de su despido.



Sucede que la periodista tuvo un cruce con el actual conductor del programa debido a unas incisivas preguntas que le había hecho a Pablo Moyano. En LAM, el programa de Ángel de Brito, confirmaron que esa discusión derivó en la salida de Mariana Brey.



Consulta por el programa de América sobre su repentina desvinculación de C5N, la periodista respondió de manera contundente y polémica. “Eran tres hombres explicándole algo a una mujer. Fue muy feo. No me gusta que me desacrediten, menos entre pares.No me gustó que me destraten. Puse un límite”, comentó.



Por su parte, Diego Brancatelli también habló e hizo su descargo sobre los rumores que lo señalan como el responsable de la salida de Mariana Brey. “Está perfecto que Mariana tenga su mirada distinta a la nuestra. Pero yo aprendí de Del Moro que el aire es sagrado y que hay que respetar al entrevistado”, argumentó.



“Lo dije al aire y es una regla general. Hay que aprenderla. Al invitado se lo respeta. Después nosotros podemos discutir una o dos horas”, agregó el actual conductor de Argenzuela sobre la actitud de Pablo Moyano de haberse levantado del programa, enojado con las preguntas de su ex compañera.



“Son cosas que pasan en vivo. Yo soy conductor desde hace muy poco tiempo. Estoy aprendiendo. Quiero, también, que me respeten como tal”, sostuvo Diego Brancatelli en la charla con LAM.

Diego Brancatelli y Mariana Brey.



Luego de pedirle al cronista de LAM que no buscara cizaña con respecto a su cruce con Mariana Brey, el conductor indicó: “Me dan órdenes que tengo que seguir y tiempos que cumplir. Cuando una nota se cierra, se cierra. No se puede seguir preguntando”.



“Lo que pasa en los grupos, queda en los grupos y ya se va a resolver. Lo que yo le dije a ella y a cualquiera es que el que quiere estar, está; y el que no… Mirá lo grande que es la puerta. Yo no detengo a nadie”, cerró Diego Brancatelli.