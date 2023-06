La legendaria actriz que desea que silben a Jorge Rial si lo homenajean en los premios Martin Fierro

En una entrevista en el estudio de Intrusos (América), Soledad Silveyra deslizó contundentes conceptos sobre Jorge Rial, y no dudó en asegurar que el periodistas merecería ser silbado si es homenajeado próximamente en los premios Martín Fierro.

Más allá de la sabida mala relación que tiene Jorge Rial, con APTRA, la asociación que se encarga de los premios Martín Fierro, en los últimos días surgió la versión de que el exlíder de Intrusos podría ser distinguido en la gala.

Soledad Silveryra deslizó duros conceptos sobre Jorge Rial en Intrusos. Foto: Captura TV.

En este contexto, cuando le preguntaron a Soledad Silveyra cuál piensa que sería la reacción de sus colegas artistas si lo ven a Rial entrando a los Martín Fierro, la actriz sugirió sin filtro: "No lo sé, yo desearía un silbido, pero bueno…”.

Entonces cuando la consultaron sobre si desea que abucheen a Jorge Rial, Soledad Silveyra especificó: "Sí, no sé si un abucheo, porque me parece demasiado, pero un silbido sí”.Luego, para argumentar por qué no le parece apropiado que APTRA distinga a Rial en los premios Martín Fierro, Silverya explicó: “Hay tanta gente para homenajear, ¿hay algún argumento que justifique que sea homenajeado? Él ha sido muy cruel”.

El encono de Soledad Silveyra hacia Jorge Rial se remonta a los tiempos en que ella se desempeñaba como jurado en el Bailando y no le hizo una buena devolución a Loly Antoniale, en aquel entonces pareja del conductor. “Rifle sanitario para Soledad Silveyra. Ya!!!”, había pedido el polémico periodista en esa oportunidad desde su cuenta de Twitter.