Chato Prada dio números y dijo cuánto esperan medir con el Bailando en América

Todavía sin fecha precisa, en julio desembarcará el Bailando por un Sueño en la pantalla de América, un nuevo desafío para el equipo que conforman Marcelo Tinelli y sus históricos productores, Chato Prada y Fede Hoppe, por primera vez en un canal que no es líder.

Además, esta vuelta del ciclo de baile versión 2023, se da en un momento particular de la televisión abierta. Los modos de ver programas cambiaron y el rating ya no es el mismo que en años anteriores, cuando el streaming y los canales digitales no existían. Consciente de que la tele es otra, Chato Prada se sinceró y habló de números.

En diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, la pareja de Lourdes Sánchez adelantó detalles de lo que se verá en el Bailando y se animó a hablar de mediciones, a sabiendas de que lo que vivirán será muy distinto a lo que sucedía años atrás en El Trece o en Telefe.

Por lo pronto, el tradicional ciclo de Marcelo Tinelli ya recibió algunas críticas por la poca estelaridad de sus participantes, por ahora confirmados los ex Gran Hermano Holder, Alfa, Coti y El Conejo; El Tirri, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Cande Tinelli, Juli Castro, Anabel Sánchez, Kennys Palacios, Romina Malaspina, Guido Záffora y Fernanda Sosa.

El Chato Prada, detrás de escena, con Marcelo Tinelli. Instagram Chato Prada.

A la par de que hay quienes tildaron el concurso de “berreta”, lo cierto es que el jurado recobró sus figuras más atractivas, ya que contará con Moria Casán, Marcelo Polino, Ángel de Brito y Pampita, que de por sí se robarán la atención de la audiencia esquiva.

Qué rating esperan medir con el Bailando 2023

“¿Ya sabés qué rating querés para Marcelo para este año?”, lanzó la periodista, a lo que el Chato contestó sin vueltas: “Es una pregunta difícil. Son otros números claramente. Que estemos en 5 puntos me parece un buen número. Es otra tele. Ojalá”.

El productor deslizó, sin confirmar, que están en conversaciones con El Nueve para hacer el Bailando en uno de sus espacios, el Estudio 8. “Creo que tiene mil metros cuadrados, una altura de 9 metros, dimensiones que siempre utiliza ShowMatch por su esquema de armado”, indicó Prada.

El productor se prepara para una nueva etapa del Bailando. Instagram Chato Prada.

En tanto, el hombre de Tinelli agregó que el ciclo saldrá al aire lunes, martes, jueves y viernes, con “alguna sorpresa” para el miércoles. “Tal vez haya algo de Marcelo, relacionado con lo que vivió en Qatar con El Tirri”, anticipó.