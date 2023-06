Tras entrevistar a Aníbal Lotocki, Dominique Metzger y Nelson Castro dieron su contundente diagnóstico

En medio de un gran revuelo por el estado crítico que transita Silvina Luna, Dominique Metzger y Nelson Castro entrevistaron este miércoles en Telenoche (El Trece) a Aníbal Lotocki, el médico que fue condenado por las complicaciones de salud que sufrieron conocidas figuras del espectáculo que fueron intervenidas por él.

Abordada por un móvil de Intrusos (América), Dominique Metzger no dudó en describir el estado en que vio a Aníbal Lotocki al explicar: "Cuando el productor ejecutivo nos dijo que Lotocki iba a venir a Telenoche, me sorprendió. Periodísticamente es una gran nota, porque no habla mucho, y es interesante saber qué tiene para decir. Lo noté nervioso cuando llegó, estaba acompañado por la mujer y una persona de prensa. Lo vi como que estaba nervioso y un poco desconectado del contexto de la realidad".

Por su parte, Nelson Castro comentó también en diálogo con Intrusos sobre su diagnóstico sobre Aníbal Lotocki: "Para mí fue impactante verlo y poderlo observar a lo largo de la entrevista con esta actitud de distancia. Tenía una falta de culpa muy propia de un carácter psicopático. El punto donde no fue creíble, para mí es cuando dice 'yo les informé de todas las posibles reacciones', eso no me resultó creíble".

Aníbal Lotocki en su aparición en Telenoche. Foto: Captura TV.

En tanto que en diálogo con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Metzger sostuvo sobre Lotocki: "Es un personaje que se lo viene buscando desde hace un montón. Teníamos dudas de si iba a venir o no. No hubo ningún pedido previo, venís o no venís, pero sin concesiones. Vi una persona muy nerviosa en un punto, que no estaba en el contexto de tiempo y espacio. Estaba desconectado. Vino a decir lo que quería decir. Estaba preparado, a todo tenía una respuesta".

Tanto en los medios como en las redes sociales, Aníbal Lotocki fue duramente cuestionado por intentar despegarse de las consecuencias de salud que atravesaron personalidades como Silvina Luna.