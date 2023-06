Mónica Farro defendió a Lotocki mientras Silvina Luna lucha por su vida: "Estoy feliz con lo que me hizo y..."

Mónica Farro es una de las tantas famosas que pasaron por el quirófano de Aníbal Lotocki por un retoque estético. Pero ella, afortunadamente, no sufrió consecuencias en su salud como Silvina Luna, que hoy lucha por su vida internada en terapia intensiva del Hospital Italiano, a unos años de la mala praxis por la que demandó al médico.

La experiencia de Mónica Farro fue otra y la vedette siempre defendió a Aníbal Lotocki, Incluso ahora, con Silvina Luna en grave estado, Farro no tuvo reparos en salir a bancar ante el cronista de LAM al polémico médico que fue condenado por la Justicia pero sigue trabajando.

"A Silvina la vi, estuve con ella en El Hotel de los Famosos, la vi sufrir, la vi mal. Siempre me tildaron como 'la defensora de'. Yo siempre dije que no puedo hablar mal, desde mí, porque mi experiencia personal fue buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. No estoy yo para juzgar a alguien", arrancó la rubia.

Mónica se diferenció de la ex Gran Hermano y señaló su caso personal: "Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki".

Silvina Luna está internada desde mediados de junio en el Hospital Italiano. Instagram Silvina Luna

A la vez, la actriz uruguaya aclaró que ella no tiene en su cuerpo la sustancia que Lotocki le introdujo a Silvina (polimetil metacrilato) y que hoy no se sometería a una intervención de ese tipo porque le “daría miedo”.

La experiencia de Mónica Farro con Aníbal Lotocki

“Todo lo que me hice me lo hice con él, y estoy feliz. De acá en más creo que no me haría más nada y me parece que él ya no opera, porque quedó muy mal con lo de Silvina”, siguió, antes de dar a entender que a Lotocki se lo castiga por ser “visible”.

"Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos que se le murieron pacientes, que han hecho cualquier cag..., porque yo he visto cosas horribles de otros cirujanos que han dejando a gente espantosamente horrible. Se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser mediático", insistió. A la vez, Farro aseguró que esperaría una “pena máxima” para el médico “si realmente es culpable”.