Filtran los dramáticos chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki

La salud de Silvina Luna mantiene en vilo al mundo del espectáculo nacional. La actriz y modelo se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Italiano a raíz del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki.

En este contexto, en TN Central revelaron una serie de chats entre Silvina y el Dr. Lotocki. La modelo le escribía desde Ibiza y le contaba que estaba con fiebre: "Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", consultó Silvina a Lotocki.

"No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta", agregó la modelo preocupada.

"Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia", fue la respuesta de Lotocki.

Recordemos que este miércoles, Lotocki se defendió de las acusaciones de mala praxis en una entrevista que brindó en Telenoche. El médico se desligó de todo tipo de responsabilidad que atraviesa la modelo desde hace 10 años. "Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal", expresó.

Sobre el metacrilato, el producto que le habría ocasionado a la modelo su insuficiencia renal, declaró: "Es un producto que está aprobado por la ANMAT, tiene un testeo clínico que determina que no produce ninguna enfermedad. En Argentina estaba aprobado en glúteos".